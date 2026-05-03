Il Savoia vince il campionato ed è promossa in Serie C

I risultati della 34^ giornata in Serie D e la classifica finale del girone I

Non cambia nulla nella parte alta della classifica, vincono Savoia, Nissa e Ragusa e restano rispettivamente prima seconda e terza nel girone I. Sconfitta la Nuova Igea Virtus che subisce un poker in casa della Vigor Lamezia. Il Messina vince nel derby col Milazzo e chiude al quindicesimo posto e sfiderà la 14ª del girone fuori casa che è il Ragusa. L’altro playout sarà ta Vibonese e Acireale, praticamente una replica della partita disputata in questo turno.

Risultati 34ª giornata

Acr Messina – Ss Milazzo 1-0

CastrumFavara – Enna 2-2

Gelbison – Città di Gela 1-0

Nissa – Paternò 4-1

Reggina – Sambiase 4-2

Savoia – Sancataldese 3-0

Ragusa – Athletic Palermo 1-2

Vibonese – Acireale 1-0

Vigor Lamezia – Nuova Igea Virtus 4-0

Classifica girone I

Savoia 69

Nissa 67

Reggina 66

Athletic Club Palermo 60

Gelbison 60

Sambiase 53

Nuova Igea Virtus 53 (5 punti di penalizzazione)

Milazzo 44

Vigor Lamezia 42

Gela 40 (4 punto di penalizzazione)

Castrumfavara 38

Enna 36

Vibonese 35

Ragusa 34

Acr Messina 32 (14 punti di penalizzazione)

Acireale 32 (1 punto di penalizzazione)

Sancataldese 29

Paternò 19