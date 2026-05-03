Il Savoia vince il campionato ed è promossa in Serie C

I risultati della 34^ giornata in Serie D e la classifica finale del girone I
Non cambia nulla nella parte alta della classifica, vincono Savoia, Nissa e Ragusa e restano rispettivamente prima seconda e terza nel girone I. Sconfitta la Nuova Igea Virtus che subisce un poker in casa della Vigor Lamezia. Il Messina vince nel derby col Milazzo e chiude al quindicesimo posto e sfiderà la 14ª del girone fuori casa che è il Ragusa. L’altro playout sarà ta Vibonese e Acireale, praticamente una replica della partita disputata in questo turno.
Risultati 34ª giornata
Acr Messina – Ss Milazzo 1-0
CastrumFavara – Enna 2-2
Gelbison – Città di Gela 1-0
Nissa – Paternò 4-1
Reggina – Sambiase 4-2
Savoia – Sancataldese 3-0
Ragusa – Athletic Palermo 1-2
Vibonese – Acireale 1-0
Vigor Lamezia – Nuova Igea Virtus 4-0
Classifica girone I
Savoia 69
Nissa 67
Reggina 66
Athletic Club Palermo 60
Gelbison 60
Sambiase 53
Nuova Igea Virtus 53 (5 punti di penalizzazione)
Milazzo 44
Vigor Lamezia 42
Gela 40 (4 punto di penalizzazione)
Castrumfavara 38
Enna 36
Vibonese 35
Ragusa 34
Acr Messina 32 (14 punti di penalizzazione)
Acireale 32 (1 punto di penalizzazione)
Sancataldese 29
Paternò 19