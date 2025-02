Il Messina conferma, contributi non pagati. “Conti bloccati dall’affare Deinze”

"Attesi 3-4 punti di penalizzazione", una macchia sull'Aad Invest. Il presidente Alaimo stamattina al campo a rincuorare la squadra

MESSINA – Dalla grande rivoluzione nel mercato di riparazione, alla serenità e fiducia ritrovata sul campo il Messina passa ora nuovamente allo sconforto e alle ombre sul proprio futuro. Il campo, ribadiamo, non c’entra più nulla, da lì arrivano numeri incoraggianti e prestazioni positive per mister Banchieri e il gruppo. È però un altro il gruppo che sta dando pensieri adesso al popolo biancoscudato: l’Aad Invest.

Nella giornata di ieri c’erano delle scadenze finanziarie da rispettare, tra queste gli stipendi dei mesi scorsi che sono stati regolarmente pagati qualche giorno fa, a mancare all’appello però sono i contributi che andavano versati entro la mezzanotte di lunedì. Questo versamento non è stato fatto entro la scadenza e la società comunicherà ufficialmente il motivo nel pomeriggio, la motivazione sarebbe però dovuta a problemi legati al conto bloccato in seguito alla vicenda del Deinze. Così la piazza è preoccupata per questo inatteso intoppo finanziario che porterà sicuramente ad una penalizzazione in classifica che da precedenti sentenze dovrebbe essere dai tre ai sei punti in classifica. La squadra si sta allenando normalmente e ha ricevuto stamattina la visita del presidente Alaimo che ha spiegato la situazione e chiesto al gruppo di continuare ad impegnarsi fino alla fine per ottenere il risultato della salvezza. La società si attende di ricevere 3 o 4 punti di penalizzazione.

Cissé aveva rassicurato tutti sui soldi

La nuova proprietà, in occasione della presentazione a Palazzo Zanca di fine gennaio, sull’argomento aveva rassicurato tutti e in mezzo a proclami, del tipo “riportiamo il Messina in Serie A” e “i calciatori messinesi devono giocare nel Messina”, aveva vantato fondi per il progetto sportivo (“75 milioni”), non tutti da investire nel Messina. E aveva manifestato l’intenzione di pagare i debiti, e tutto quello che c’era da pagare, entro fine febbraio.

Adesso la doccia fredda per una piazza che, nonostante le difficoltà tecniche degli anni recenti, si era risparmiata fin qui i punti di penalizzazione in classifica con l’ex presidente Sciotto, che da questo punto di vista era stato impeccabile. Proprio lui che aveva ricevuto richieste per cedere anche da altri soggetti e, alla fine, ha scelto l’Aad Invest Group. Il tutto con l’obiettivo di lasciare il Messina in mani sicure o a chi può fare meglio: queste erano state alcune delle sue, poche, dichiarazioni negli ultimi mesi. Vista la penalizzazione in arrivo questa sarà una macchia e si spera che questi punti sottratti non saranno alla fine decisivi.

