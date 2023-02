Il Messina di Raciti al giro di boa. Numeri, modulo preferito e calciatori più utilizzati - Tempostretto

Il Messina con Raciti ha giocato nove partite, al termine della stagione regolare ne mancano altrettante. Numeri e curiosità sulla sua gestione

MESSINA – La sfida col Latina è stata la nona partita di mister Ezio Raciti sulla panchina dell’Acr Messina nella stagione 2022/2023. Al termine della stagione regolare ne mancano altre nove, quindi non tanto per la squadra ma più per l’allenatore catanese adesso è possibile tracciare un bilancio di metà stagione.

Il Messina è notevolmente migliorato diventata una macchina da punti, anche in trasferta, e la media ricordata dallo stesso Raciti di 2 punti a partita (18 in 9 sfide) al momento è migliore anche di quella dello scorso anno. La squadra poi non è più in passivo nella differenza gol segnati/subiti, da quando è arrivato mister Raciti (nell’immagine in evidenza a colloqui col vice Daniele Cinelli e il team manager Fabio Renzo) si è ribaltata la situazione: +7, 14 segnati e 7 subiti.

Il mister della salvezza dello scorso anno è chiamato ad un compito più arduo di quello della passata stagione per almeno tre motivi: ha preso la squadra una giornata più tardi, con meno punti nel girone d’andata e quest’anno non c’è l’affaire Catania a dare una mano in zona salvezza.

L’impronta di Raciti sul Messina

Da quando è tornato in riva allo Stretto la squadra del presidente Sciotto ha ritrovato identità, intanto partendo dalla difesa a quattro, seppur nelle prime giornate senza terzini di ruolo in rosa. Per 7 volte mister Raciti ha iniziato con un 4-4-1-1 con Balde ad agire alle spalle di Curiale o Perez. Nelle ultime due, con l’ispanico-senegalese indisponibile, il Messina ha virato verso un 4-2-3-1, o un 4-3-3 con il vertice di centrocampo alto come lo definisce il mister, in cui Marino ha giocato trequartista con Kragl e Ragusa sulle ali.

Al di là del modulo l’impronta del nuovo corso si è vista in campo con una squadra decisamente più combattiva, che aggredisce alto quando serve recuperare palloni nella metà campo avversaria e non si dà per vinta una volta subito un gol, le due rimonte della stagione sono arrivate solo con Raciti e il Messina non è stato ancora rimontato in questa seconda parte di stagione. Altro dato di novità le reti messe a segno nella ripresa, che sono lievitate a dimostrazione che la squadra non stacca più la spina.

Molto utilizzati i nuovi acquisti

A rendere più facile la missione di mister Raciti c’è anche il lavoro del direttore sportivo Logiudice che ha rinforzato molto la squadra nel mercato invernale con lo sforzo del presidente Sciotto.

I giocatori con più presenze, nove in nove partite, sono Fumagalli e Perez che hanno anche giocato tutti i minuti di tutte le partite della gestione Raciti. Seguono a otto presenze totali Fofana, Fiorani, Mallamo, Perez e Ferrara. Ma come minutaggio considerevole l’impiego in campo di Trasciani, Kragl e Celesia. Tra i titolari fissi c’era anche Lorenzo Catania che purtroppo si è infortunato e ha terminato anzitempo la sua stagione in maglia biancoscudata.

Mister Raciti crede nella forza del gruppo e questo è dimostrato anche dal fatto di aver utilizzato tranne Lewandowski e Salvo, sin qui praticamente tutti i giocatori ad esclusione di infortunati o giocatori terminati fuori lista. Inoltre tranne che in due partite (Cerignola e Gelbison) l’allenatore biancoscudato ha sempre utilizzato tutti e cinque i suoi cambi, 43 su 45 a disposizione.

Balde è il calciatore che ha segnato più volte con Raciti, cinque, seguito da Kragl, tre reti, e Marino, due. Preziosi gli innesti di Kragl e Perez anche nel ruolo di assistmen, rispettivamente 3 e 2. I più cattivi sono Fumagalli, 4 ammonizioni molte delle quali per ritardi nel far ripartire l’azione, Trasciani e Celesia, entrambi 3 volte sanzionati con un cartellino giallo.

Fonte immagine Acr Messina