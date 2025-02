Il Messina e i contributi non pagati, Aad Invest “annuncia garanzie” per la permanenza in C

Il comunicato ufficiale della società proprietaria del club dopo i mancati adempimenti della notte scorsa: "Ritardo nei pagamenti dovuto a un problema amministrativo"

MESSINA – L’Aad Invest Group interviene sul caso del mancato pagamento dei contributi che potrebbe portare il Messina a ricevere una penalizzazione in classifica che rischia di compromettere la stagione e che ha alimentato un clima di pessimismo e incertezza in città, tra addetti ai lavori e tifosi. Il gruppo guidato da Doudou Cissé nel comunicato ufficiale ha voluto “rassicurare sulla situazione finanziaria dell’Acr Messina” e annunciato “garanzie per assicurarne la stabilità e il mantenimento in Serie C”.

Il mancato pagamento: “Problema amministrativo”

Aad Invest ha spiegato di voler fare chiarezza sulla situazione e sottolineato che “fin dal nostro arrivo, abbiamo fatto in modo di dare priorità alla regolarizzazione di tutti gli stipendi e dei pagamenti ai fornitori che non venivano pagati da diversi mesi. L’ACR Messina non riguarda solo i giocatori e lo staff tecnico, ma comprende un ecosistema completo che deve essere supportato in modo responsabile e sostenibile”. Dopo questa premessa, il caso del mancato pagamento: “Un problema amministrativo ha portato a un ritardo nel pagamento dei contributi previdenziali. Tuttavia, stiamo adottando tutte le misure necessarie per risolvere la situazione il più rapidamente possibile”.

Cissé a Messina

La società ha poi parlato della penalizzazione, che “è stata presa in considerazione” ma ” non influisce in alcun modo sulla nostra determinazione. Il nostro obiettivo rimane chiaro: assicurarci un posto in Serie C e continuare a strutturare il club a lungo termine”. E infine l’annuncio: Cissé tornerà a Messina e presenterà tutte “le garanzie bancarie necessarie per finalizzare la pratica e garantire la totale serenità per il futuro del progetto”. La nota si chiude ‍parlando di “futuro solido e sostenibile” e anche di “massima trasparenza” con i tifosi e gli stakeholder. Ma i prossimi giorni restano decisivi per il futuro del Messina.

