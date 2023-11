Il Messina è in crisi, la parola ai tifosi divisi: “Via Modica. No, colpa della squadra” - Tempostretto

Diverse settimane senza gioco e soprattutto risultati. La piazza mormora e qualcuno nomina anche il presidente Sciotto, chi per chiedergli di intervenire e chi lo reputa responsabile

MESSINA – Fermo in classifica a quota 11 punti da quattro partite, in realtà ne ha aggiunto solo uno nelle ultime sei giornate, il Messina di Giacomo Modica sta vivendo in pieno una crisi che di questi tempi e negli ultimi anni ha spesso colpito la squadra. Rosario A. fotografa appieno questo sentimento: “Da quando c’è questa società ogni anno la stessa storia: in estate si fa una squadra mediocre poi a gennaio una seconda squadra per salvarsi”. Lo fa notare anche Pippo F. che aggiunge altri spunti: “Situazione identica allo scorso anno. O lo spogliatoio non segue più il mister o questo non sa cosa fa. Urge un provvedimento della società. Soprattutto per la dignità”.

In questo commento c’è un po’ il riassunto di tutto, non si è ancora capito se la colpa è del mister o dei giocatori. Nel frattempo tre giorni dopo la sconfitta di Foggia nulla è cambiato a livello di staff e società, quindi si continua così. Però adesso bisogna badare al sodo, come scrive Marcantonio: “Chi auspica fiducia dovrebbe però rendersi conto della realtà e ancor di più della posizione di classifica. Se non si cambia rotta ossia non si ottengono i risultati il destino è già che segnato. Poco importa se ci sia stata sfortuna. Con i se e con i ma non si va avanti. Conta solo far punti”. E badando fin troppo al sodo è netto Luigi C. che, dando già per persa la sfida interna contro la Juve Stabia, guarda addirittura oltre: “Fra due settimane ci passa pure il Monterosi e diventiamo fanalino di coda. Se Sciotto non acquista calciatori di qualità, la retrocessione è garantita al 100%”. Il Messina occupa adesso la terzultima posizione in classifica nel girone C a 11 punti, dietro solo Brindisi 10 e Monterosi Tuscia appunto a 9.

Inadeguato Modica o la squadra?

C’è una divisione che vede alcuni tifosi dalla parte dell’allenatore, come Andrea: “Siamo stati sfortunati quando potevamo pareggiare abbiamo preso il secondo gol e si è chiusa la partita (in riferimento a Foggia, ndr). Piena fiducia a mister, ragazzi e presidente”. O chi pur riconoscendo il momento negativo mantiene comunque la fiducia avendo visto all’inizio del campionato cose buone, ad esempio Massimo M.: “Il Messina ha perso la sua identità… purtroppo adesso c’è la paura su ogni giocata. Peccato il gioco c’era”. Chi come Mattia M. invece difende totalmente il mister e sentenzia: “Il problema sono i giocatori”.

Sono molti di più però i tifosi che reputano mister Modica il problema. Santino I. rispondendo alle parole in conferenza stampa dopo il Foggia commenta: “Creare palle gol non porta punti, non è pugilato. Nelle ultime 5 partite, togliendo il Benevento abbiamo incontrato squadre più scarse di noi ma meglio organizzate”. Tra coloro poi che non vogliono più saperne dell’allenatore c’è anche chi non argomenta nemmeno più: “Modica vattene subito” (Giuseppe B.) e “Modica lo hanno già mandato a casa?” (Cesare G.).

Infine c’è chi nonostante tutto mantiene un certa dose di ironia e affetto verso il Messina come un nostro lettore che si firma Cittadino e sotto la presentazione della partita di Foggia aveva chiesto ironicamente “quanto è durato il viaggio in pullman?”, o ancora chi come Domenico S., sotto l’annuncio delle tessere di abbonamento finalmente distribuite scrive, “ve li potete tenere” in riferimento agli abbonamenti fisici. Ma ce ne sono tanti altri che vogliono bene al Messina e nonostante ciò, commentando sotto il post di pochi giorni fa del negozio che ospiterà i prodotti ufficiali del Messina, che mostrava i primi indumenti targati Acr, nonostante le soddisfazioni in campo che mancano si informano, desiderosi di indossare i colori della propria città.

Articoli correlati