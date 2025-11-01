 Il Messina fa visita alla corazzata Nissa e ritrova tre ex

sabato 01 Novembre 2025 - 08:15

Domenica alle ore 15 al "Tomaselli" il Messina ritrova Kragl, Marino e Crisci. Nisseni imbattuti fin qui tra le mura amiche

MESSINA – Il Messina, uscito finalmente dalla penalizzazione, si prepara ad una sfida che sarebbe d’alta quota al “Marco Tomaselli” di Caltanissetta per la decima giornata del girone I in Serie D. Da una parte il gruppo biancoscudato che ha ottenuto fin qui sedici punti, dall’altra la Nissa che ne ha 15, tutti conteggiati in positivo, in graduatoria. La sfida inizierà alle ore 15.

I nisseni allenati da Lello Di Napoli hanno tra le proprie file giocatori del calibro di Oliver Kragl, ex Messina come anche Antonio Marino e Clemente Crisci. Come valore della rosa è seconda solo alla Reggina nel girone I. Come anche i biancoscudati la Nissa è uscita subito dalla Coppa Italia poi ha avuto un buon ruolino di marcia in campionato con quattro vittorie, tre pareggi, ben distribuite tra casa e trasferta, e due sconfitte, solo in trasferta. Dopo una striscia di sei risultati utili consecutivi è arrivata la sconfitta in casa della Nuova Igea Virtus settimana scorsa. I nisseni restano però imbattuti in casa.

