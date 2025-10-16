Il Messina festeggia la vittoria nel derby da Carmine Coppola

L'ex capitano giallorosso lo aveva promesso alla squadra prima della vittoria sulla Reggina. Presso la sua attività ha ospitato squadra, staff e dirigenza

MESSINA – I tre punti maturati domenica scorsa nel derby dello Stretto sono ancora freschi nella mente dei tifosi e dei calciatori. Facendo seguito a quanto detto nell’allenamento a porte aperte, quando Carmine Coppola è venuto a salutare e caricare la squadra, lo storico capitano giallorosso ha invitato tutta la squadra, lo staff e la società presso il suo centro sportivo “Coppola Fields” a San Licandro. Un’occasione per festeggiare la vittoria contro i rivali amaranto con tanto di torta a tema.

Tornando al campo la squadra ha riposato sia lunedì che martedì, quando mister Romano ha concesso una giornata in più per ricaricare le pile dopo una settimana e una sfida che hanno provato certamente mentalmente la squadra. Il gruppo viene anche da quattro risultati utili consecutivi e domenica sarà in trasferta in quel di Sambiase nel lametino.

Nell’allenamento di mercoledì, che ha aperto la settimana, si è rivisto in campo Bosia, che però si è allenato a parte. Il difensore è in ripresa dall’infortunio rimediato a Enna e sarà valutato dallo staff nel corso della settimana. Lavoro differenziato per Trasciani, sempre più capitano silenzioso e dello spogliatoio, e Roseti che ha deciso il derby. Multa di 300 euro per il Messina in quella giornata per aver introdotto del materiale pirotecnico in Curva Sud.

Sempre nella giornata di ieri una piccola delegazione, composta da mister, Trasciani e capitan Garufi, ha fatto visita a Francesco Barbera, l’amministratore delegato di Caffè Barbera che è stato vicino al Messina nel momento del bisogno ha ricevuto la visita nel giorno del suo compleanno: “Lo striscione in Curva Sud domenica è come aver vinto la Champions League – così ha dichiarato Francesco Barbera – io nasco tifoso e sono iscritto a Gioventù Giallorossa da 14 anni. Il mio aiuto col Messina nasce quando mi chiama il sindaco con la curatela presente chiedendomi aiuto dopo il diniego del rinvio delle partite in Lega”. L’imprenditore messinese ha anche promesso un premio personale alla squadra in caso di vittoria nel derby e anche questo sarà onorato.