Il Messina Futsal attende il Regalbuto, Caratozzolo: “Siamo determinati e sereni”

Dopo due sconfitte consecutive il presidente conferma la fiducia nel gruppo, sabato pomeriggio sfida alle ore 15 al PalaLaganà di Montepiselli

MESSINA – Il Messina Futsal vuole lanciare la volata nel campionato di Serie A2 di calcio a 5. A quattro giornate dal termine della regular season, la formazione giallorossa ospiterà oggi, sabato 14 febbraio, il Regalbuto sul parquet del “PalaLaganà” di Montepiselli con l’obiettivo di tornare a fare punti dopo due sconfitte.

Il tecnico Giuseppe Fiorenza riavrà a disposizione Giuseppe Puglisi, mentre mancherà lo squalificato Damiano Saccone. Arbitreranno il match, che inizierà alle ore 15, i signori Andrea Salvatore Calì di Caltanissetta e Giuseppe Sirna di Acireale (cronometrista Emmanuele Nazareno Di Gregorio di Catania).

Giovanile. Seconda sfida casalinga consecutiva per l’Under 19, che dopo la positiva prestazione fornita contro la Meta Catania, se la vedrà domenica 15 (ore 11,00) con l’Holimpia Siracusa.

Caratozzolo: “Fondamentale restare uniti”

“Queste battute d’arresto fanno parte del percorso di ogni stagione, soprattutto in un torneo equilibrato come il nostro – dichiara il presidente Fabrizio Caratozzolo alla vigilia del match – Non cambiano, però, il valore del lavoro che la squadra ha dimostrato per mesi, arrivando meritatamente in testa alla graduatoria. Come società siamo sereni e determinati: in questo momento è fondamentale restare uniti. Saremo al fianco dei ragazzi e dello staff fino all’ultimo minuto della partita conclusiva, perché crediamo nel gruppo e nell’obiettivo che ci siamo posti. Ci attendono quattro finali – conclude Caratozzolo – Non guardiamo indietro, ma avanti, con responsabilità e piena fiducia”.

Programma 15ª giornata Serie A2: Roma 3Z History-Città di Acri; Junior Domitia-Eur; Messina Futsal-Regalbuto; Gear Piazza Armerina-Mazara 2020; Blingink Soverato-Marsala 2012.

Classifica girone D: Messina Futsal 28; Marsala 2012 27; Gear Piazza Armerina 24; Mazara 2020 23; Eur 22; Blingink Soverato 19; Regalbuto 18; Roma 3Z History 12; Città di Acri 11; Junior Domitia 10.