Il Messina Futsal attende in casa la capolista Soverato

Partita in programma sabato ore 16 al PalaLaganà. Coach Fiorenza: "Sulla carta pare un esito scontato ma abbiamo l'obbligo di renderlo arduo al roster più forte del girone"

MESSINA – Nel penultimo incontro casalingo del campionato di serie A2 di calcio a 5, il Messina Futsal affronterà domani (sabato 15 marzo, ndr), al “PalaLaganà” con inizio alle ore 16, la capolista Soverato. Un impegno, quindi, dall’elevato tasso di difficoltà contro un’avversaria proiettata verso la promozione, come confermano le parole dell’allenatore giallorosso Giuseppe Fiorenza: “Credo che il Soverato abbia il roster più forte del girone. La prima posizione rispecchia il percorso tecnico-tattico ed il valore dimostrato partita dopo partita. Loro lottano per vincere il torneo, noi per conquistare la salvezza, un testa-coda, che sulla carta potrebbe avere un esito scontato, ma abbiamo il dovere, anzi l’obbligo di renderlo arduo. Mi auguro che i ragazzi recepiscano il messaggio e entrino in campo con la mentalità e l’applicazione dimostrate nelle ultime due gare. Soltanto, così, potranno dare filo da torcere ai rivali. Faremo di tutto, fino all’ultimo secondo di questa stagione, per mantenere la categoria”. Sicuro assente l’infortunato spagnolo Labrador Garcia “Nenè”. La sfida, valida per la 9^ giornata di ritorno, verrà arbitrata dai signori Marco Liuni di Roma 2 e Nicola Verì di Lanciano (cronometrista Salvatore Pagano di Catania).

Giovanile. È in programma lunedì 17 marzo il confronto Under 19 Drago Acireale-Messina Futsal , che si disputerà al “PalaVolcan” (ore 19.30).

Programma 20ª giornata serie A2: Castellana C5-Gear Piazza Armerina; Città di Acri-Futsal Mazara 2020; Messina Futsal-Soverato; Ecosistem Lamezia-Bitonto; Futsal Camicattì-Sammichele; Audace Monopoli-Canosa A5.

Classifica girone D: Soverato 44; Bitonto 42; Futsal Canicattì 39; Audace Monopoli 36; Gear Piazza Armerina 27; Ecosistem Lamezia 24; Canosa A5 23; Futsal Mazara e Castellana C5 22; Città di Acri 18; Messina Futsal e Sammichele 13.

