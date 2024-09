Il Messina Futsal cede alla Polisportiva Futura in Coppa Divisione

Nella competizione riservata agli under 23 la formazione giallorossa, composta da soli U19, ha ceduto per 4-3

MESSINA – Il Messina Futsal ha fornito una prestazione positiva nella sfida del primo turno di Coppa Divisione, manifestazione riservata agli under 23, perdendo di misura (4-3) contro la più “esperta” Polisportiva Futura, club che milita in serie A2 Élite di calcio a 5, al termine di un incontro che ha mantenuto il risultato in bilico fino al triplice fischio. I giallorossi si sono presentati sul parquet del “PalaLaganà” con una formazione quasi tutta composta da Under 19, fatta eccezione per il portiere Manuel Colucci ed i giocatori di movimento Andrea Cucinotta e Giuseppe Puglisi. Protagonista del match è stato il diciassettenne Gaetano Centorrino, autore di tutte e tre i gol dei padroni di casa.

Messina Futsal – Polisportiva Futura 3-4

A passare in vantaggio è la formazione dello Stretto dopo 4’ grazie a Centorrino, che, servito da Damiano Saccone, scarta anche il portiere e deposita in rete. Con il trascorrere dei minuti, gli ospiti alzano il baricentro della manovra, gestiscono il possesso della sfera e pareggiano i conti con Falcone, su assist del talentuoso Scalavino. A pochi istanti dall’intervallo, il colpo di tacco di Labate vale il sorpasso dei reggini.

La ripresa si apre con l’immediato guizzo risolutivo di Centorrino, dopo un’azione di Saccone. Trascorrono alcuni minuti e Centorrino realizza una marcatura di pregevole fattura: parte da centrocampo, salta due avversari e dal limite fa partire un’imparabile bordata sotto l’incrocio. La reazione della Polisportiva Futura si concretizza nel 3-3 dell’onnipresente Falcone in mischia, poi il centro di Squillaci regala agli ospiti la vittoria, nonostante gli orgogliosi tentativi portati, nel finale, dai ragazzi guidati in panchina da Salvatore Battiato.

