Il Messina Futsal chiude la stagione in casa contro Mirto - Tempostretto

Ultima possibilità per aggiungere punti alla propria classifica, settimana prossima turno di riposo per il Messina Futsal mentre le avversarie giocheranno

MESSINA – Il Messina Futsal disputerà sabato contro il Mirto la sua ultima partita della stagione regolare, poiché poi riposerà il successivo 29 aprile nella giornata di chiusura del campionato di serie B di calcio a 5. All’andata il match aveva visto i peloritani imporsi con un tennistico 6-1 in casa dei calabresi.

La sfida, in programma nella palestra di Montepiselli con inizio alle ore 16, ha una elevata importanza per i giallorossi, che sono attualmente terzi in graduatoria e vogliono rafforzare la preziosa posizione, che vale la promozione diretta in A2. Servirà una vittoria domani e poi sperare che l’Ecosistem Lamezia nelle ultime due di campionato non trovi due vittorie.

Fiumara e compagni si sono allenati con grande impegno durante la settimana per non trascurare alcun particolare nella preparazione del match contro i calabresi. Il tecnico Marcelo Mittelman dovrà fare a meno dello squalificato pivot Giuseppe Coppolino. Arbitreranno il confronto i signori Fabio Perez di Siracusa e Giorgia Mongiovì di Palermo (cronometrista Marilena Catanese di Barcellona Pozzo di Gotto).

Programma e classifica Serie B girone H

25ª giornata: Villaurea-Città di Acri; Casali del Manco-Città di Palermo; Mascalucia C5-Drago Acireale; Messina Futsal-Mirto; Arcobaleno Ispica-Monreale; Ecosistem Lamezia-Real Termini.

Classifica: Mascalucia C5 46; Città di Palermo 43; Messina Futsal 40; Ecosistem Lamezia 39; Drago Acireale 27; Casali del Manco 24; Villaurea 23; Mirto 21; Monreale 20; Città di Acri 19; Arcobaleno Ispica 18; Real Termini 17.