Il Messina Futsal con gli uomini contati fa risultato a Sammichele

Con cinque assenze pesanti i giallorossi di coach Battiato rispondono colpo su colpo ai locali pugliesi e portano via un punto grazie al pari finale

Il Messina Futsal torna con un punto da aggiungere alla propria classifica dalla complicata trasferta che l’attendeva nella 17ª giornata di campionato. I giallorossi erano ospiti del Sammichele, squadra che la precede in classifica e lotta per un posto ai playoff in questo girone D di Serie A2, e soprattutto aveva assenze importanti: Garcia, Piccolo e Coppolino squalificati, mentre Venuto, il portiere, e Consolo indisponibili.

Per riuscire a imbrigliare la formazione locale gli uomini di coach Battiato ci hanno messo davvero tanta grinta e voglia di non arrendersi. Per quattro volte in svantaggio hanno sempre recuperato. Ottima anche la mossa tattica di coach Battiato che giocando col quinto di movimento, anche se non era in svantaggio, già dal primo tempo ha di fatto controllato il possesso palla per lunghi tratti e quindi i ritmi per ovviare alle assenze.

Sammichele – Messina Futsal 5-5 (2-2)

Pronti via subito un’occasione per il Messina Futsal con Puglisi che viene respinto dal portiere del Sammichele. Viene subito impiegato Barbagallo come portiere di movimento, Petragallo è il più pericoloso dei pugliesi e colpisce un palo e poco dopo segna l’1-0. Gli risponde proprio Barbagallo che pareggia a metà tempo. Ancora Gonzalez rimette avanti il Sammichele su punizione sfruttando uno scherma, ma replicano ancora i giallorossi con D’Angelo che fa due a due. Nel finale il punteggio rischia di cambiare ancora, prima parata di Colucci che dice no a Petragallo e poi tocca a Puglisi spaventare i padroni di casa, il giallorosso c’entra il palo quando mancava un secondo alla sirena.

Ad inizio ripresa va a segno Demola che rimette avanti per la terza volta i locali. Replica D’Angelo per il nuovo pari, poi un’autorete di Fichera a cui segue la rete di Gonzalez, che segna dopo aver rubato palla, sembra indirizzare la partita sul 5-3 per il Sammichele. Squadre stanche e ritmi che si abbassano, ma a due minuti dalla fine i locali sbagliano l’occasione per il triplo vantaggio e sulla ripartenza vengono puniti da Fichera che realizza il 5-4. La decima rete, che permette ai giallorossi di pareggiare, arriva negli ultimi 30″: conclusione di Fichera respinta corta con Mendez che si allunga e mette dentro la palla del 5-5.

