Il Messina Futsal esagera contro il Città di Acri e resta capolista

Ampio successo in casa, gli uomini di coach Fiorenza ne segnano dieci. Cruz a segno cinque volte, tripletta di Piccolo, una rete a testa per Puglisi e Beluco

Il Messina Futsal ha battuto con il perentorio punteggio di 10 a 3 il Città di Acri nella 7ª giornata del campionato di Serie A2 di calcio a 5, conservando gelosamente il primato nel girone D. Partita a senso unico al “PalaLaganà” di Montepiselli con i giallorossi bravi a indirizzarla subito dalla propria parte. Niente da fare, invece, per l’Under 19, sconfitta in trasferta dall’Arcobaleno Ispica per 8-2 nel torneo nazionale di categoria.

Messina Futsal – Città di Acri 10-3

Juan Cruz Caropi sblocca il punteggio al 1’ con una spettacolare punizione sotto l’incrocio. Tre minuti dopo, il capitano Nanni Piccolo raddoppia su assist di Cruz. Sempre Cruz Caropi cala il tris. A seguire, vanno a bersaglio Giuseppe Puglisi, servito in ripartenza da Piccolo, Piccolo e Caropi per il 6 a 0 all’intervallo, che vale da ipoteca sul successo. Scroscianti gli applausi del pubblico, compresi quelli del presidente dell’Acr Messina Justin Davis ed il vice Morris Pagniello, che hanno assistito al match su invito del presidente Fabrizio Caratozzolo. Nella ripresa, i calabresi adottano subito la tattica del “quinto di movimento”, ma i padroni di casa impinguano ulteriormente il bottino grazie alle reti di: Renan Beluco, Caropi, altre due, e Piccolo.

Il presidente Fabrizio Caratozzolo con alla sua destra il presidente Davis e dall’altra parte il vice Pagniello

Risultati 7ª giornata Serie A2. Junior Domitia-Marsala 2012 6-7; Messina Futsal-Città di Acri 10-3; Roma 3Z History-Gear Piazza Armerina 3-7; Blingink Soverato-Mazara 2020 4-5; Regalbuto-Eur 2-4.

Classifica girone D. Messina Futsal 16; Mazara 2020 15; Gear Piazza Armerina e Marsala 2012 13; Junior Domitia 10; Eur 8; Regalbuto e Città di Acri 7; Roma 3Z History 6; Blingink Soverato 5.