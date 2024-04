Il Messina Futsal impegnato sul campo della co-capolista Taranto

Trasferta proibitiva in terra di Puglia per la formazione messinese; di fronte la New Taranto prima nel girone D della seconda serie nazionale

MESSINA – Ultima trasferta della Regular Season per il Messina Futsal, che affronterà domani (sabato 6

aprile, ndr) la capolista New Taranto nella 21^ giornata del campionato di serie A2 di calcio a 5.

I giallorossi avranno un compito difficile contro una squadra che vanta un organico di qualità,

completo in ogni reparto e, soprattutto, in volata per la promozione nell’A2 “Élite”.

Il capitano Giuseppe Coppolino

Il capitano Coppolino: “Non partiamo sconfitti”

“Sappiamo bene che sfideremo la “prima della classe”, ma nei prossimi due incontri ci saranno 6

punti in palio e faremo il possibile per conquistarli – ha dichiarato il capitano dei peloritani

Giuseppe Coppolino. Andremo a Taranto non da sconfitti. Stiamo preparando questa partita da tre settimane e già in Puglia abbiamo ottenuto risultati positivi”.

A disposizione anche Venuto e Fichera

Il tecnico Salvatore Battiato avrà di nuovo a disposizione il portiere Federico Venuto ed il

laterale Emanuele Fichera, assente l’universale Andrea Consolo.

Il match, che inizierà alle ore 16.00 al “PalaMazzola”, verrà arbitrato dai signori Amir Krupic di

Brescia e Domenico Saccà di Reggio Calabria (cronometrista Nicola Ostuni di Bari).

Il programma del 21° turno e la classifica

Programma gare 21^ giornata serie A2 (girone D): Aquile Molfetta-Mascalucia C5; Futsal Canicattì-Gear Piazza Armerina; Bitonto Futsal-Sammichele; Città di Palermo-Ecosistem Lamezia;

Dream Team Palo del Colle-Audace Monopoli; New Taranto-Messina Futsal.

Classifica: New Taranto e Futsal Canicattì 44; Mascalucia C5 38; Bitonto 32; Ecosistem Lamezia e

Sammichele 30; Audace Monopoli 29; Dream Team Palo del Colle 25; Gear Piazza Armerina 21;

Messina Futsal 17; Città di Palermo 14; Aquile Molfetta 1

