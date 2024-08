Il Messina Futsal ingaggia il pivot Walter Giordano

Ecco il quinto nuovo acquisto del club giallorosso per la prossima Serie A2 di calcio a 5

MESSINA – Quinto nuovo giocatore per il Messina Futsal, che si prepara a vivere il secondo campionato di serie A2 di calcio a 5. Dopo gli argentini Matias Sanz ed Emiliano Baloira, il laterale Loris Di Maria e il portiere Marco Pecoraro, il direttore sportivo dei giallorossi Giovanni Pinizzotto ha chiuso la trattativa per assicurarsi prestazioni e gol del pivot Walter Giordano. Classe 1997, cresciuto nello Sporting Peloro, ha militato poi in A2 con la Siac Messina, in B con Pgs Luce, Mortellito e Barcellona Futsal e in C1 con Sport Club Peloritana, Mortellito, Meriven C5 e Vigor Itala (nella seconda parte della scorsa stagione).

Le prime parole di Giordano

“Ringrazio la società per avermi dato la possibilità di far parte del roster della squadra della mia città – ha dichiarato entusiasta Giordano – Sarà bellissimo e motivo di orgoglio personale poter competere in una categoria così importante e di valenza nazionale. Farò di tutto per aiutare i miei compagni, il mister e la società a raggiungere gli obiettivi prefissati. Vogliamo, in primis, migliorare la classifica del passato torneo e credo che l’organico allestito dalla dirigenza sia in grado di andare anche oltre, puntando in alto. Sono sicuro che lavorando bene ci toglieremo diverse soddisfazioni”.

Che idea ti sei fatto della concorrenza? “Ci aspetta un percorso difficile e ricco di insidie. Le avversarie possono contare su rose competitive, composte da calcettisti di assoluto livello ed esperti. All’esordio ci confronteremo, sul parquet del “PalaLaganà”, con il Mazara, una rivale temibile, ma intendiamo regalare subito una gioia ai nostri sostenitori per cominciare con il piede giusto il cammino, che speriamo sia esaltante”.

Articoli correlati