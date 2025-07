Il Messina Futsal ingaggia l’argentino Juan Cruz Caropi

Classe 1997 e di ruolo laterale. Il ds Pinizzotto di lui dice: "Bravo nelle ripartenze e inquadra bene la porta"

MESSINA – Il Messina Futsal ha messo a segno il primo colpo di mercato, aggiudicandosi prestazioni e reti del laterale argentino Juan Cruz Caropi per il prossimo campionato nazionale di serie A2 di calcio a 5. Classe 1997 ed in possesso del passaporto spagnolo, Paese dove risiede ormai da parecchi anni, vivrà la sua settima stagione agonistica in Italia, dove vanta un ottimo curriculum con le maglie di: Sporting Venafro, Torremaggiore, Audace Monopoli e Just Mola. Dotato di un’eccellente tecnica individuale, ha pure un innato fiuto del gol, come conferma il filotto di tornei chiusi in doppia cifra.

“Juan Cruz Caropi è un elemento forte e talentuoso, abile nell’uno contro uno, in grado di saltare l’uomo e di fornire un prezioso contributo sia in fase offensiva che difensiva – lo presenta, così, Giovanni Pinizzotto, direttore sportivo dei giallorossi -. È bravo nelle ripartenze ed inquadra molto bene la porta. Come società, siamo lieti di accoglierlo, consapevoli che potrà migliorare la qualità complessiva del nostro organico. Non vediamo, quindi, l’ora di vederlo all’opera sul parquet del “PalaLaganà”. Siamo certi – conclude Pinizzotto – di aver aggiunto un tassello importante per alzare l’asticella delle ambizioni”.