Il Messina Futsal nella prima in casa, la Roma 3z History passa di misura

Due sconfitte nel weekend per i giallorossi. Oltre alla prima squadra ribaltata al PalaLaganà dopo la rete di Puglisi, cade anche la giovanile sul campo dell'Adrano C5

MESSINA – Il Messina Futsal è stato battuto per 2 a 1 dalla 1983 Roma 3Z History nella prima partita casalinga del campionato di serie A2 di calcio a 5. Sul parquet del “PalaLaganà” di Montepiselli, i giallorossi non sono riusciti a finalizzare le occasioni avute nella fase topica del match, pagando poi dazio, a pochi minuti dalla sirena.

Giovanile. Niente da fare per l’Under 19, sconfitta (6-2) sul campo dell’Adrano C5. Una battuta d’arresto che potrà essere positiva per la crescita del gruppo affidato al tecnico Sergio Carnazza.

Messina Futsal – 1983 Roma 3Z History 1-2

Inizio favorevole ai peloritani, che sbloccano il punteggio grazie al gol di Giuseppe Puglisi. La reazione dei capitolini si infrange sulle parate di Daniele Dovara. Juan Cruz Caropi conclude alto da favorevole posizione. Nella ripresa, lo stesso Cruz Caropi centra il palo con una staffilata da fuori. Poi non riesce a realizzare in ripartenza. Stessa sorte tocca al tentativo di Renan Beluco. Al 10’ gli ospiti riequilibrano la situazione con la rete di Di Tata, mentre Giubilei opera (16’) il sorpasso, lasciando, così, la squadra dello Stretto con l’amaro in bocca per l’epilogo del match, che poteva essere diverso.

Risultati 2ª giornata serie A2: Messina Futsal-1983 Roma 3Z History 1-2; Junior Domitia-Gear Piazza Armerina 7-4; Eur-Blingink Soverato 3-3; Marsala Futsal-Città di Acri 3-2; Futsal Regalbuto-Futsal Mazara 2-4.

Classifica girone D: Junior Domitia e Marsala Futsal 6; Eur 4; Messina Futsal, Futsal Mazara, Gear Piazza Armerina e 1983 Roma 3Z History 3; Blingink Soverato 1; Città di Acri e Futsal Regalbuto 0.