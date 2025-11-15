Il Messina Futsal ospita il Marsala, sfida al vertice per la quinta giornata

Le due formazioni hanno nove punti dopo quattro giornate e guidano il girone D. Calcio d'inizio al PalaLaganà alle ore 15

MESSINA – Sfida al vertice per il Messina Futsal, che ospiterà oggi, sabato 15 novembre, il Marsala Futsal 2012 nella 5ª giornata del campionato di serie A2 di calcio a 5. Sul parquet del “PalaLaganà”, si affronteranno (inizio ore 15) due delle attuali quattro battistrada del girone D, che hanno conquistato tre vittorie nelle quattro partite disputate. I giallorossi, che vantano il miglior attacco con 22 gol realizzati, vengono da due successi di fila ed intendono allungare la striscia positiva.

“I risultati generano entusiasmo. Ora siamo attesi da uno scontro importante, perché con il Marsala condividiamo la prima posizione, quindi sarà un vero e proprio big match, che non vediamo l’ora di giocare – ha dichiarato, in settimana, il tecnico Giuseppe Fiorenza, che avrà di nuovo a disposizione il pivot argentino Lautaro Mendez -. La regular season è più breve del solito, il margine di errore ridotto, quindi, al minimo. Il nostro obiettivo è lavorare giorno dopo giorno per essere pronti a competere per le migliori cinque posizioni. Mi auguro che la città ci sostenga in questo percorso. Il Messina Futsal è ormai una realtà consolidata e sarebbe bellissimo vedere il palazzetto pieno di tifosi. Ciò sarebbe importante per i ragazzi, per la società e per l’intero movimento sportivo”. Arbitreranno l’incontro i signori Fortunato Zangara di Caltanissetta ed Antonino Mandaradoni di Soverato (cronometrista Concetto Fabiano di Messina).

Giovanile. Seconda trasferta consecutiva per l’Under 19 peloritana, che se la vedrà domenica 16 con l’Holimpia Siracusa nel quinto turno del torneo nazionale di categoria. La gara prenderà il via alle ore 12.00.

Programma 5ª giornata serie A2 (girone D): Roma 3Z History-Futsal Mazara 2020; Junior Domitia-Regalbuto; Messina Futsal-Marsala Futsal 2012; Blingink Soverato-Città di Acri; Gear Piazza Armerina-Eur.

Classifica: Messina Futsal, Futsal Mazara, Junior Domitia e Marsala Futsal 9; Gear Piazza Armerina 7; Blingink Soverato e Eur 4; Roma 3Z History e Regalbuto 3; Città di Acri 1.