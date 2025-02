Il Messina Futsal rimontato dal Lamezia, sesta sconfitta consecutiva

Al PalaLaganà sconfitta 2-5 la formazione giallorossa, il Messina Futsal resta ultimo in classifica nel girone D di Serie A2

MESSINA – Sembra non avere pace il club giallorosso che milita nel campionato di serie A2 di calcio a 5 maschile. Per i giallorossi di coach Fiorenza, subentrato a stagione in corso, nel pomeriggio di ieri al PalaLaganà è arrivata la sesta sconfitta consecutiva, sulle dodici totali in stagione, contro l’Ecosistem Lamezia Soccer. La formazione calabrese dopo essere passata in svantaggio ha rimontato e calato il pokerissimo, ad aprire e chiudere la gara due reti dei giallorossi padroni di casa con Di Conto e Saccone. La situazione in classifica si complica, ultimo posto in classifica con dieci punti e virtualmente retrocessi direttamente, il Sammichele dista tre punti e occupa la posizione che vale i playout, a cinque lunghezze la salvezza diretta con la posizione occupata dal Città di Acri. Situazione difficile comunque da decifrare perché resta ancora da chiarire la situazione del Castellana, la squadra ha 16 punti in classifica ma non scende in campo dalla seconda giornata del girone di ritorno.

Messina Futsal – Lamezia 2-5

Buon inizio dei locali che difendono bene, specie col portiere Arcuri che da due passi blocca Caffarelli e approfittano delle ripartenze con Di Contoche fredda il portiere ospite per l’1-0 che sblocca la partita dopo nemmeno cinque minuti. Il copione della partita resta simile con il Lamezia che attacca ma sbatte con Gagliardi e Gumeniuk sul portiere giallorosso, dall’altra parte sfortunato anche il Messina Futsal che colpisce il palo con Labrador e si vede parata una conclusione a botta quasi sicura di Sanz che aveva saltato il portiere prima del riflesso di quest’ultimo che deviava in angolo. Nel finale arriva la rete del pareggio ospite su punizione di Peralta, non irresistibile ma la barriera si apre. La reazione locale con la conclusione di Labrador a lato e quello di Puglisi respinto e termina in parità il primo tempo.

Ad inizio ripresa passano in vantaggio i calabresi: Caffarelli tira, si oppone Arcuri ma la palla filtra e Flores se la ritrova praticamente sulla linea da spingere in rete. La reazione ospite allo svantaggio e una conclusione di Labrador che sibila vicino l’incrocio. Poi sale in cattedra la formazione ospite con Flores che con una giocata sublime gira su se stesso, attira fuori dai pali il portiere e lo supera con un pallonetto millimetrico che bacia il palo ed evita anche l’intervento di San sulla linea. Sotto 1-3 la palla per tornare in partita è sui piedi del capitano Piccolo, il suo tiro a botta sicura è respinto da Battimelli. Coach Fiorenza utilizza la carta del quinto di movimenti, prima D’Angelo e poi Saccone. Le azioni vengono costruite ma manca sempre il tocco finale davanti la porta per i locali. Nel frattempo su calcio d’angolo, totalmente indisturbato, Peralta realizza li 4-1 ospite e poco dopo ancora lui, mentre Messina ha il quinto in campo, recupera palla e dalla sua metà campo segna a porta vuota. Sotto 1-5 finalmente va a seno lo schema locale con la palla mossa verso un estremo del campo e poi messa al centro da Piccolo dove puntuale Saccone, quinto di movimento, segna la rete del 2-5 che chiude la partita.

