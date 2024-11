Il Messina Futsal riparte da coach Fiorenza in trasferta a Monopoli

Dopo le dimissioni di mister Battiato la società punta sul tecnico ex Polisportiva Futura

MESSINA – Dopo la sconfitta del turno scorso in trasferta contro l’Ecosistem Lamezia (13-3) era arrivato il passo indietro di mister Salvatore Battiato. La società giallorossa ha puntato quindi sull’allenatore reggino Giuseppe Fiorenza per riprendere il proprio cammino che nella settima giornata di campionato vedrà il Messina Futsal ancora in trasferta contro l’Audace Monopoli.

Giuseppe Fiorenza dopo una brillante carriera da giocatore, è stato grande protagonista sulla panchina della Polisportiva Futura. “Ringrazio la dirigenza del Messina Futsal che mi ha fatto subito capire quanto volesse che io venissi qui – ha dichiarato il nuovo tecnico -. È stato personalmente molto gratificante e non ho pensato un attimo prima di accettare la proposta. Ci attende subito una partita difficile, ma ho trovato un gruppo di lavoro sano e predisposto all’impegno e al sacrificio. Ragazzi che hanno voglia di mettersi in gioco e di portare a casa risultati positivi. Sono contento di questo gruppo. Il campionato è combattuto ed equilibrato ed abbiamo tutte le possibilità per fare bene e risalire la china”.

Quest’oggi l’esordio per lui sulla panchina giallorossa in programma contro l’ambizioso Audace Monopoli, valida per la 7ª giornata del girone D di serie A2 di calcio a 5, che prenderà il via alle ore 16. Sicuro assente l’infortunato centrale Andrea Cucinotta.

“Affronteremo una formazione esperta e di qualità, che ha confermato a Canicattì di essere in ottima forma. Non è, sulla carta, l’esordio migliore – ha concluso Fiorenza -. Io credo, invece, che proprio contro un’avversaria del genere le motivazioni conteranno tanto e sono certo che faremo una gara di cuore ed orgoglio”. Arbitreranno il match i signori Pasquale Ramieri di Frosinone e Alessandro Alfredo Cartisano di Reggio Calabria (cronometrista Nicola Ostuni di Bari).

Giovanile. Domenica 24 tornerà in campo l’Under 19 di mister Salvatore D’Urso, che, nel torneo nazionale di categoria, se la vedrà (inizio ore 16.00), sul parquet del “PalaLaganà”, con l’Arcobaleno Ispica.

Classifica serie A2: Futsal Canicattì e Soverato 13; Futsal Bitonto 12; Audace Monopoli 11; Ecosistem Lamezia 10; Sammichele 9; Gear Piazza Armerina, Futsal Mazara e Città di Acri 7; Messina Futsal e Castellana C5 6; Canosa 3.

