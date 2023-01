Il Messina Futsal sconfitto dopo dieci risultati utili consecutivi - Tempostretto

Il Mascalucia supera 3-0 i giallorossi che non perdevano da 10 giornate (7 vinte, 3 pareggiate), l'ultima sconfitta proprio contro gli etnei nel girone d'andata il 15 ottobre

MASCALUCIA – Il Messina Futsal è incappato in una sconfitta esattamente un girone dopo l’unica che aveva incassato prima nel campionato di serie B di calcio a 5. A sbarrare la strada ai giallorossi, privi dello squalificato pivot Benny Costanzo, è stato di nuovo il Mascalucia C5, che si è imposto in casa per 3-0 nella 3ª giornata di ritorno.

All’andata, era il 15 ottobre 2022, i giallorossi erano stati sconfitti al PalaMili per 4-5. Gli etnei sono stati cinici nello sfruttare le occasioni create con ficcanti ripartenze, mentre i peloritani, che hanno fatto la partita, non sono riusciti a finalizzare la mole di gioco creata. Interrotta dunque la striscia di risultati utili consecutivi in campionato in cui Messina aveva collezionato 7 vittorie e 3 pareggi.

Mascalucia – Messina Futsal 3-0

I locali passano subito in vantaggio grazie al gol di Rinaudo. La reazione dei ragazzi allenati da Salvatore Battiato si traduce in un continuo possesso del pallone. Everton Guarnieri colpisce la traversa, mentre Andrea Consolo e Nanni Piccolo falliscono due ghiotte opportunità. A pochi secondi dall’intervallo, Freire Joao raddoppia, portando il punteggio sul 2-0.

Il copione non muta nella ripresa, nonostante i tanti tentativi offensivi degli ospiti, che peccano, però, della necessaria precisione e lucidità nelle conclusioni sottoporta. Tamurella ne approfitta per chiudere i conti, lasciando l’amaro in bocca agli avversari per non essere riusciti a segnare; mai era successo in questo torneo. Si è interrotta, così, la lunga striscia di risultati positivi del Futsal Messina, che ha tutte le potenzialità, però, per riprendere subito l’entusiasmante corsa di vertice.

Risultati e classifica

Arcobaleno Ispica-Città di Acri 1-1

Real Termini-Città di Palermo 0-4

Ecosistem Lamezia-Mirto 2-3

Mascalucia C5-Messina Futsal 3-0

Monreale-Drago Acireale 4-6

Riposavano: Villaurea e Casali del Manco

Città di Palermo 30 punti

Mascalucia C5 29 punti

Messina Futsal, Ecosistem Lamezia 27 punti

Casali del Manco 21 punti

Drago Acireale 19 punti

Mirto 18 punti

Villaurea 17 punti

Città di Acri 15 punti

Monreale 11 punti

Arcobaleno Ispica 9 punti

Real Termini 7 punti