 Il Messina Futsal sfiderà il Formia in semifinale di Coppa Italia

Il Messina Futsal sfiderà il Formia in semifinale di Coppa Italia

Simone Milioti

Il Messina Futsal sfiderà il Formia in semifinale di Coppa Italia

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sabato 14 Marzo 2026 - 17:55

I giallorossi sfideranno sabato 21 marzo la formazione laziale nel primo impegno della Final Four di Coppa Italia

MESSINA – Il Messina Futsal sfiderà, sabato 21 marzo, il Formia nella semifinale della Final Four di Coppa Italia, in programma a Jesi. Nello splendido scenario della Mole Vanvitelliana di Ancona, sono stati sorteggiati i tabelloni di tutte le manifestazioni maschili 2026 di calcio a 5. La partita contro la squadra laziale inizierà alle ore 20.00 al “PalaTriccoli”, preceduta dal match Orange Futsal Asti-Russi. Le vincenti si sfideranno poi domenica 22 (ore 20) nell’atto conclusivo, che metterà in palio il prestigioso trofeo. Piccolo e compagni troveranno le dominatrici degli altri tre gironi in un evento di altissimo livello, che regalerà sicuramente tante emozione. L’Under 19 si è imposta per 2 a 1 sul campo del Barcellona Futsal nel torneo nazionale di categoria, fornendo una brillante prestazione.      

Coach Fiorenza: “Il Messina Futsal avrà una sana follia”

“Stiamo lavorando per farci trovare pronti ad una competizione importante, che dà lustro e valore al percorso fatto – dichiara l’allenatore Giuseppe Fiorenza -. Veniamo da impegni intensi e faticosi. La sosta ci sta permettendo di lavorare nel migliore dei modi per recuperare gli acciaccati e, soprattutto, le energie mentali. Il Formia è la rivale, sulla carta, più forte per valori tecnici ed esperienza, ma credo che sarebbe cambiato poco con le altre, perché Russi e Orange Asti hanno dimostrato di essere compagini competitive, ben organizzate e strutturate. Ci presenteremo a Jesi – conclude Fiorenza – con la sana follia di chi intende giocarsela a viso aperto e senza pressioni”.

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