Il Messina Futsal sfiderà il Formia in semifinale di Coppa Italia

I giallorossi sfideranno sabato 21 marzo la formazione laziale nel primo impegno della Final Four di Coppa Italia

MESSINA – Il Messina Futsal sfiderà, sabato 21 marzo, il Formia nella semifinale della Final Four di Coppa Italia, in programma a Jesi. Nello splendido scenario della Mole Vanvitelliana di Ancona, sono stati sorteggiati i tabelloni di tutte le manifestazioni maschili 2026 di calcio a 5. La partita contro la squadra laziale inizierà alle ore 20.00 al “PalaTriccoli”, preceduta dal match Orange Futsal Asti-Russi. Le vincenti si sfideranno poi domenica 22 (ore 20) nell’atto conclusivo, che metterà in palio il prestigioso trofeo. Piccolo e compagni troveranno le dominatrici degli altri tre gironi in un evento di altissimo livello, che regalerà sicuramente tante emozione. L’Under 19 si è imposta per 2 a 1 sul campo del Barcellona Futsal nel torneo nazionale di categoria, fornendo una brillante prestazione.

Coach Fiorenza: “Il Messina Futsal avrà una sana follia”

“Stiamo lavorando per farci trovare pronti ad una competizione importante, che dà lustro e valore al percorso fatto – dichiara l’allenatore Giuseppe Fiorenza -. Veniamo da impegni intensi e faticosi. La sosta ci sta permettendo di lavorare nel migliore dei modi per recuperare gli acciaccati e, soprattutto, le energie mentali. Il Formia è la rivale, sulla carta, più forte per valori tecnici ed esperienza, ma credo che sarebbe cambiato poco con le altre, perché Russi e Orange Asti hanno dimostrato di essere compagini competitive, ben organizzate e strutturate. Ci presenteremo a Jesi – conclude Fiorenza – con la sana follia di chi intende giocarsela a viso aperto e senza pressioni”.