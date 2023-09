Il Messina Futsal si rinforza, arriva il laterale Emanuele Fichera - Tempostretto

Classe 2001 arriva dalla Drago Acireale andando in doppia cifra nelle ultime due stagioni: "Mi sono trovato subito bene con allenatore, staff e compagni"

MESSINA – Il Messina Futsal rinforza il proprio organico con l’arrivo del laterale Emanuele Fichera. Classe 2001, fa parte dell’organico giallorosso che si sta preparando per disputare il prestigioso campionato di serie A2 di calcio a 5. Giocatore rapido e di qualità, in grado di saltare il diretto avversario, proviene dalla Drago Acireale, squadra con la quale ha ben figurato nei passati tre tornei di B, raggiungendo la doppia cifra nelle due ultime stagioni con 14 e 11 gol.

“Sono felice di aver cominciato questa affascinante avventura con il Messina Futsal in una categoria importante come l’A2 – dichiara entusiasta Fichera -. Nei primi giorni di preparazione, mi sono trovato subito bene con il mister Salvatore Battiato, lo staff tecnico ed i compagni. Ringrazio la società per la fiducia che hanno riposto in me ed intendo ripagarla sul campo, dando a loro e ai nostri sostenitori belle soddisfazioni”.

Il club peloritano ufficializza, intanto, il programma dei prossimi allenamenti congiunti del 9, 16 e 20 settembre rispettivamente con Marsala Futsal (serie B), Città di Melilli (A2 Elite) e Virtus Itala (C1). Tre utili test per verificare la condizione fisica del gruppo e dei singoli ed oliare i meccanismi tattici.

