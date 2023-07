Il Messina Futsal si sdoppia, nasce il Messina Futbol con l'U17 di calcio a 11 - Tempostretto

L'allenatore sarà Giovanni Foti, le partite casalinghe al L'Ambiente Stadium

MESSINA – Il Messina Futsal si sdoppia e nasce il Messina Futbol. Il club giallorosso presieduto da Fabrizio Caratozzolo avrà il settore calcio a 11 giovanile, che vedrà quest’anno la partecipazione di una propria formazione Under 17 al campionato Figc di categoria. Coordina il progetto Gioacchino Quattrone, che si avvarrà di un qualificato staff tecnico e di collaboratori: “E’ una nuova affascinante avventura, che si svilupperà in sinergia con il Messina Futsal, condividendo gli amati colori giallorossi ed il logo, mentre il nome è molto simile. Intendiamo raggruppare il maggior numero di ragazzi che vogliono abbinare studio e divertimento, praticando lo sport in modo sano”.

Ci sono entusiasmo e voglia di crescere intorno a questa iniziativa. “Partiremo con l’Under 17 di calcio a 11 da un organico già abbastanza definito di giocatori nati negli anni 2008 e 2007, avendoci lavorato l’anno scorso in un’altra società cittadina. Avremo, quindi, una squadra abbastanza competitiva e promuoveremo il coinvolgimento dei ragazzi nel calcio a 5, avendo l’opportunità di farli giocare in entrambe le discipline. Credo che i benefici saranno reciproci”.

Quali i punti fermi? “L’allenatore sarà Giovanni Foti, il professore Francesco Cannistraci si occuperà della parte atletica e siamo felici di avere con noi come dirigente Giovanni Sulfaro, che rappresenta la storia del calcio messinese”.

Le partite casalinghe dove le giocherete? “Avremo il piacere di disputarle sul sintetico del “L’Ambiente Stadium”. C’è stata confermata, infatti, la disponibilità dell’impianto di Bisconte, ci alleneremo, invece, nei campi del Punto Luce Camarello”. Le altre novità riguardanti il Messina Futbol verranno presentate nei prossimi giorni.