Il Messina Futsal svela l’organigramma, Caratozzolo confermato presidente

Simone Milioti

lunedì 25 Agosto 2025 - 16:40

Tante conferma per il club giallorossod i calcio a 5, tra le novità Alessandro De Domenico nuovo direttore generale

MESSINA – Tante conferme ed alcune sostanziali novità nell’organigramma 2025/2026 del Messina Futsal. Fabrizio Caratozzolo resta al timone del club giallorosso, che disputerà, per il terzo anno consecutivo, il campionato di serie A2 di calcio a 5. Vice presidente Santi Interdonato, mentre Emanuele Cardaciotto continua a svolgere il compito di segretario. Alessandro De Domenico assume, invece, la carica di direttore generale. L’organico è stato allestito dal direttore sportivo Giovanni Pinizzotto. Preziosa risulterà l’esperienza del team manager Elio Russo. Dirigente Lillo Borgia. Collaboratori: Tommaso D’Emilio, Giuseppe D’Urso, Giovanni Alibrandi e Nirodha Theekshana.

Dal punto di vista tecnico, la prima squadra peloritana sarà guidata da Giuseppe Fiorenza, artefice della salvezza nel passato torneo, coadiuvato dal vice Sergio Carnazza. Lo stesso Carnazza siederà sulla panchina dell’Under 19 nazionale. Allenatore dei portieri Francesco Cervasio e preparatore atletico Giuseppe Longo. Medici sociali Domenico Fenga e Nicola Barbera, massaggiatore Federico La Fauci. Centro clinico di riferimento il Kinesissportcenter. Addetto stampa il giornalista Omar Menolascina. Il Messina Futsal annuncia, infine, le collaborazioni con il media partner SportMe e con la società Pianeta Vacanze per il marketing. Uno scacchiere completo, pronto a vivere un’intesa annata sportiva.

“Abbiamo definito l’organigramma societario con innesti mirati – dichiara il presidente Caratozzolo –. Mi riferisco al direttore generale Alessandro De Domenico, al team manager Elio Russo e al responsabile del settore medico dott. Domenico Fenga. Dal punto di vista riabilitativo, ci appoggeremo allo studio del dottore Francesco Petralito. Abbiamo affidato la comunicazione a SportMe, mentre si occuperà dell’area marketing la società Pianeta Vacanze, che vanta un proficuo lavoro sviluppato con la Meta Catania, club campione d’Italia”.

