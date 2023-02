Il Messina Futsal torna a vincere. Mittelman: "Lavoriamo sulla mentalità" - Tempostretto

Cala il poker il Messina Futsal che supera 4-1 l'Arcobaleno Ispica, a segno per i giallorossi Everton, Coppolino e, due volte, Costanzo

MESSINA – Giornata perfetta per il Messina Futsal che cala il poker in casa contro, la penultima in classifica, l’Arcobaleno Ispica. Torna alla vittoria la formazione giallorossa in Serie B di calcio a 5 e bagna il suo esordio vincendo il nuovo allenatore Marcelo Mittelman, arrivato in settimana.

La squadra peloritana dopo aver chiuso in vantaggio il primo tempo (reti di Everton e Coppolino) ha un po’ sofferto ad inizio ripresa, subendo la rete di Vedevoli in contropiede e vedendo infrangersi sul portiere ospite tante occasioni create. Nel finale però la doppietta di Costanzo ha fatto esultare i tifosi presenti al Pala Montepiselli.

Mittelman: “Non perdiamo di vista l’obiettivo”

“Per noi era una partita importante – dichiara il tecnico del Messina Futsal Marcelo Mittelman – perché venivamo da qualche risultato non positivo. Bisognava mentalmente uscire dal momento che la squadra viveva e tornare a fare punti per non perdere di vista il nostro obiettivo. Non ho potuto lavorare molto, il gioco visto oggi non è il mio modo di giocare ancora, però la squadra ha lavorato bene e ringrazio Salvo Battiato (precedente allenatore, ndr) che ha lavorato bene e fatto tanti punti. Dobbiamo lavorare sulla mentalità e devo cercare di fare la squadra un po’ più mia cambiando qualcosa”.

Tre punti importanti anche in virtù del pareggio maturato tra Villaurea e Lamezia. La formazione calabrese, che aveva superato il Messina Futsal recentemente, con questo passo falso si vede nuovamente agganciata dai calcettisti messinesi. Palermo e Mascalucia vincono e salgono rispettivamente a quota 36 e 35 punti in classifica, Lamezia e Messina seguono a 31. Ricordiamo che vengono promosse le prime tre, dal quarto al sesto posto si giocheranno i playoff.

Messina Futsal – Arcobaleno Ispica 4-1

Inizia bene il Messina Futsal che sfiora il vantaggio con il palo di Malouk, passa qualche minuto e al 4′ a segno Everton con un preciso diagonale. Reagiscono gli ospiti che creano diverse occasioni senza però finalizzarle. Passato il quarto d’ora del primo tempo raddoppia la squadra locale con la rete di Coppolino che manda al riposo le squadre sul 2-0.

Nella ripresa Fiumara si deve impegnare due volte per non far segnare l’Ispica che però riesce in contropiede con Vedoveli ad accorciare le distanze. La partita è viva e i giallorossi provano ad affondare mentre gli ospiti provano a ripartire. In più occasioni, almeno due con Everton e tre con Piccolo, il Messina Futsal sfiora il terzo gol con Mascarennas, portiere dell’Ispica, che non si fa superare.

Quando mancano meno di cinque minuti alla fine la rete arriva con Costanzo che sfrutta una palla persa dalla difesa. Nell’ultimo minuto di gara, quando l’Ispica gioca col portiere di movimento, arriva il poker peloritano: Everton lancia per Malouk che stoppa e serve al centro per Costanzo che deve spingere solo in porta.