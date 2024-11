Il Messina Futsal torna alla vittoria in trasferta contro Castellana

Primo successo fuori casa per gli uomini di coach Battiato in Serie A2. Fa festa anche l'Under 19 del tecnico D'Urso

MESSINA – Weekend da incorniciare per il Messina Futsal, che ha conquistato due importanti vittorie. Nella 4^ giornata del campionato di serie A2 di calcio a 5, la squadra giallorossa si è imposta per 6-3 sul campo del Castellana C5. Partita sempre in mano ai peloritani, che chiudono il primo tempo avanti per 4 a 1 e amministrano il rassicurante vantaggio nella seconda parte.

Il giovane Gaetano Centorrino sblocca il punteggio, finalizzando una ripartenza. I padroni di casa pareggiano i conti con il tiro dalla distanza di Chiantera, ma, pochi secondi dopo, Emiliano Baloira riporta avanti il quintetto dello Stretto. Al 12’ Walter Giordano cala il tris, mentre è ancora Centorrino a realizzare il 4-1 dell’intervallo. Nella ripresa, un’autorete di Benedetti porta la formazione allenata da Salvatore Battiato sul +4. Il Castellana accorcia le distanze (3-5). Poi lo scatenato Centorrino chiude definitivamente i conti.

GIOVANILE – Secondo successo dell’Under 19 in altrettante gare disputate nel torneo nazionale di categoria. La compagine affidata al tecnico Salvatore D’Urso non concede repliche (6-0) al Mascalucia C5 sul parquet del “PalaLaganà”, dove vanno a bersaglio: Centorrino, autore di una doppietta, Milano, Mondello, Saccone e Arena.

Risultati 4^ giornata serie A2: Castellana C5-Messina Futsal 3-6; Città di Acri-Audace Monopoli 2-2; Futsal Bitonto-Canosa 6-3; Futsal Mazara-Soverato 3-4; Gear Piazza Armerina-Sammichele 5-2; Ecosistem Lamezia-Futsal Canicattì 2-2.

Classifica: Futsal Canicattì 10; Futsal Bitonto 9; Ecosistem Lamezia e Soverato 7; Messina Futsal e Sammichele 6; Audace Monopoli 5; Gear Piazza Armerina, Futsal Mazara e Città di Acri 4; Canosa e Castellana C5 3.

Articoli correlati