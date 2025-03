Il Messina Futsal vende cara la pelle contro la capolista Soverato

Dal vantaggio nel primo tempo alla rimonta degli ospiti nella ripresa con beffa finale a poco meno di due minuti dalla fine su una conclusione sporca

MESSINA – Un’ottima prestazione non è bastata al Messina Futsal per fare risultato contro la capolista Soverato, che si è imposta per 4-3 sul parquet del “PalaLaganà” nella 9ª giornata di ritorno del campionato di serie A2 di calcio a 5. La squadra di coach Fiorenza ha ribattuto colpo su colpo alla capolista tenendo testa agli ospiti calabresi. Nel finale poi un episodio ha deciso la sfida in favore di Soverato danneggiando secondo il presidente la formazione giallorossa.

“Non è mia abitudine commentare l’operato dei direttori di gara, sono sempre stato dalla loro parte, ma quello che abbiamo visto in questa stagione, tra Under 19 e prima squadra, è davvero incredibile – dichiara il presidente Fabrizio Caratozzolo – Che sia chiaro non cerchiamo alibi e non vogliamo nessun favore, soltanto che chi di competenza provveda a fare in modo che la classe arbitrale possa crescere e aggiornarsi, perché soggetta a numerosi errori. Ciò fa male allo sport per i valori che rappresenta. Chiediamo, inoltre, che venga fatta luce sui ricorsi. Non possiamo arrivare a due turni dalla fine della regular season senza un responso positivo o negativo che sia. Mi auguro che l’esito da parte delle Procura Federale non arrivi a campionato terminato, perché significherebbe averlo inevitabilmente condizionato”.

Messina Futsal – Soverato 3-4

Inizio partita favorevole ai calabresi, che sbloccano subito il punteggio grazie al gol di Monterosso. Efficace è la reazione dei giallorossi, privi dello spagnolo Jorge Labrador Garcia “Nenè” e del portiere Alessio Arcuri, entrambi infortunati. Al 6’ pareggia Giuseppe Puglisi con un preciso diagonale. Nel finale di tempo, il capitano Nanni Piccolo opera il sorpasso (2-1), finalizzando il perfetto assist di Matias Sanz.

Nella ripresa, gli ospiti pigiano il piede sull’acceleratore e riequilibrano la situazione su rigore, trasformato da Monterosso, la cui assegnazione viene contestata dai padroni di casa. Pochi istanti dopo, la coppia arbitrale non ravvisa una continuata azione fallosa ai danni di Antonio Adamo, fuori e dentro l’area del Soverato, e, nella successiva ripartenza, Scigliano realizza il 2-3. Il tecnico Giuseppe Fiorenza opta subito per il “quinto di movimento” ed il suo coraggio viene premiato al 13’ dal gol di Sanz. Quando mancano 80” alla sirena, la conclusione da posizione defilata di Francini, “sporcata” da una deviazione, decide il match.

Risultati e classifica

Risultati 20^ giornata serie A2 (girone D): Città di Acri-Futsal Mazara 3-3; Castellana-Gear Piazza Armerina 0-1; Messina Futsal-Soverato 3-4; Ecosistem Lamezia-Bitonto 3-8; Audace Monopoli-Canosa A5 5-1; Futsal Canicattì-Sammichele 5-2.

Classifica: Soverato 47; Bitonto 45; Futsal Canicattì 42; Audace Monopoli 39; Gear Piazza Armerina 30; Ecosistem Lamezia 24; Futsal Mazara e Canosa A5 23; Castellana 22; Città di Acri 19; Messina Futsal e Sammichele 13.

Articoli correlati