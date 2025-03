Il Messina in emergenza difesa e in cerca di punti a Cava de’ Tirreni

Mercoledì alle 18:30 il fischio d'inizio al "Simonetta Lamberti". Il Messina non avrà a disposizione Dumbravanu e Krapikas squalificati

MESSINA – Come già nel girone d’andata il Messina sfida la Cavese in un turno infrasettimanale. Domani pomeriggio, alle ore 18:30 allo stadio “Simonetta Lamberti” le due formazioni si troveranno faccia a faccia nella 31ª giornata del girone C di Serie C. I biancoscudati vengono da tre sconfitte consecutive ma soprattutto non vincono dalla sfida col Latina, ormai cinque turni fa. I tre punti vista la penalizzazione arrivata e la distanza dalla Casertana che non può più aumentare se si vuole disputare lo spareggio salvezza devono arrivare dalla trasferta campana.

A Cava de’ Tirreni però non sarà una passeggiata contro una squadra che sta facendo un campionato discreto. Soprattutto il Messina non sarà al completo perché Krapikas sconterà l’ultima giornata di squalifica e alla sua si aggiunge la squalifica di Dumbravanu che inizia proprio da questa trasferta. Mister Banchieri dovrà capire chi schierare dunque in difesa e poi, detto che il centrocampo sembra confermato, capire come comporre il puzzle offensivo.

L’avversario Cavese

Il campionato dei campani è iniziato con Raffaele Di Napoli in panchina e tanti ex Messina nella rosa: Amara Konate, Giuseppe Fornito e Lorenzo Tropea, quest’ultimo andato via a gennaio direzione L’Aquila. Dopo dieci giornate alla guida tecnica subentrò Vincenzo Maiuri, formazione che ha sempre mantenuto una posizione di metà classifica più vicina alla zona playoff che alla griglia playout.

Attualmente la Cavese ha 34 punti in classifica, 19 ottenuti in casa. L’ultima sconfitta tra le mura amiche risale al dicembre dello scorso anno nel derby campano contro il Benevento. Leggermente negativa la differenza reti (-3) con 29 gol realizzati e 32 subiti. Il capocannoniere dei campani è Giuseppe Fella con otto reti fin qui realizzate. Nelle ultime sei mister Maiuri ha schierato la Cavese con un 3-5-2. Visto che non ci sono squalificati tra le file campane è lecito pensare che a meno di turnover i padroni di casa si schiereranno con questo sistema di gioco.

La sfida d’andata

Come precedente recente c’è solo la sfida dell’andata vinta dai campani per tre a uno in rimonta. I biancoscudati andarono in vantaggio dopo venti minuti con la rete di Petrungaro, pareggiò nella prima frazione Diop. Poi nella ripresa uno-due terribile subito dal Messina intorno all’ora di gioco con le reti, a tre minuti una dell’altra, di Fella e Vigliotti. Qualche minuto dopo distrutte anche le flebili speranze di rimonta dall’espulsione, per doppio giallo, di Marino con il Messina che concluse in dieci uomini la sfida. Alla vigilia di quel match il Messina non aveva ancora perso in casa, mentre la Cavese non aveva ancora ottenuto vittorie sterne.

La designazione dell’arbitro e i precedenti con le due squadre

In questa stagione ha arbitrato il Messina all’andata contro il Trapani, espellendo Anzelmo al Provinciale. Ha diretto anche la Cavese alla seconda giornata nella vittoria casalinga contro il Crotone alla seconda giornata, espellendo Tumminello. In passato ha arbitrato altre due partite del Messina, nella scorsa stagione era lui il fischietto della sconfitta interna contro il Latina per 0-3, anche in quel caso un’espulsione a Giunta, e due stagioni fa ha diretto sempre in casa il Messina nella vittoria per 3-2 contro il Monterosi Tuscia.

