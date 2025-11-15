 Il Messina in partenza, Romano: "La Gelbison si è rinforzata"

Il Messina in partenza, Romano: "La Gelbison si è rinforzata"

Il Messina in partenza, Romano: “La Gelbison si è rinforzata”

sabato 15 Novembre 2025 - 12:45

Il tecnico presenta la sfida della 12ª giornata, la squadra è in viaggio e sarà sola visto il divieto di trasferta per cui la società esprime rammarico

MESSINA – Alla vigilia della sfida valida come 12ª giornata di campionato che vedrà il Messina disputare la gara sul campo della Gelbison mister Giuseppe Romano l’ha presentata così: “La partita non è facile e sarà complicata ma come tutte le gare in questo campionato. Incontriamo una squadra che era allestita per fare un campionato di vertice e sta ancora lì. Si è rinforzata recentemente e sarà difficile ma noi siamo consapevoli di quello che dobbiamo fare. Prepariamo sempre le gare guardando gli avversari, nonostante i gol presi dal Savoia nell’ultima in casa poi hanno fatto bella partita nell’ultima giornata in trasferta”.

Riguardo la partita che dovrà fare la propria squadra il mister aggiunge: “Faremo come al solito, mettendo in campo dedizione, concentrazione e grande corsa. Non mi spaventano le assenze, se mancherà Zucco, che è importante per noi e ha ottime qualità, ma sono convinto che sopperiremo alla sua mancanza con un altro calciatore. Chiunque giocherà darà il massimo come tutti quelli che hanno partecipato e sono subentrati”.

Divieto di trasferta per i tifosi biancoscudati così come deciso in seguito alle disposizioni delle Autorità di Pubblica Sicurezza. Non sarà quindi possibile acquistare biglietti per il settore ospiti né accedere allo stadio per i tifosi giallorossi residenti nella provincia di Messina. La società a questo proposito ha espresso rammarico per una decisione che, si legge, “priva i sostenitori della possibilità di seguire la squadra in una trasferta importante, e invita tutti i tifosi a sostenere i giallorossi da casa”. La sfida al “Valentino Giordano” di Castelnuovo Cilento, che inizierà alle ore 15, sarà diretta da Andrea Santeramo di Monza, assistenti Nicola De Candia di Bari e Leonardo Grimaldi di Bari.

