Il Messina in trasferta a Crotone per il primo turno di Coppa Italia

La sfida in terra calabra alle ore 21 di sabato 10 agosto. In caso di vittoria sfida al Catania la settimana successiva sempre in trasferta

MESSINA – La Lega Pro ha reso pubblici i primi turni di Coppa Italia C, le partite si giocheranno tra poco più di un mese, sabato 10 agosto in particolare per il Messina che sfiderà il Crotone in trasferta. La sfida allo stadio “Ezio Scida” è in programma alle ore 21. La partita sarà secca quindi chi perde verrà subito eliminato, in caso di parità dopo i tempi regolamentari si procederà a due tempi supplementari di 15 minuti l’uno e poi eventualmente ai rigori.

Situazione curiosa quella di conoscere l’avversario, la data e il luogo di una partita da giocare tra meno di un mese ma non sapere ancora quali giocatori comporranno la rosa, quale direttore sportivo li metterà insieme e dove, e soprattutto quando, sarà svolto il ritiro per prepararsi a questo primo appuntamento stagionale. L’immobilismo a Messina persiste visto che proprio in questi giorni si sta trattando la cessione delle quote di maggioranza del club ad un potenziale gruppo investitore anglo-americano e nell’attesa le scelte da prendere sono rimandate.

Il feeling del Messina con la Coppa Italia

La squadra biancoscudata nelle precedenti tre stagioni non è mai andata troppo avanti nella coppa nazionale ed ha sempre giocato fuori casa. Questo non sembra un caso con il “Franco Scoglio” che, nelle passate stagioni e con ogni probabilità anche in questa, non sarà in condizioni per giocare a metà agosto. L’ultimo concerto è in programma il 9 luglio, quello di Max Pezzali, poi inizierà un altro ‘must’ dell’estate messinese: la situazione del manto erboso del “Franco Scoglio”.

Lo scorso anno il primo turno eliminatorio vide perdere la formazione di Giacomo Modica a Catania, ma si giocò ad ottobre; due anni fa con Auteri in panchina il sorteggio vide il Messina giocare a Crotone (immagine in evidenza) dove arrivò una sconfitta ai rigori dopo il 2-2 dei tempi regolamentari e supplementari. Tre anni fa con Salvatore Sullo in panchina si giocò nella collocazione solita, ovvero ad agosto prima del campionato, e il Messina ottenne la sua unica vittoria della gestione Sciotto in casa della Juve Stabia, la partita fu risolta dalla punizione di Damian negli ultimi dieci minuti. Il Messina avanzò al secondo turno dove poi perse, sempre in trasferta, contro il Foggia.

I precedenti col Crotone

Contando la sfida di Coppa Italia e considerando solo i 90 minuti, a Crotone il Messina negli ultimi due anni ha ottenuto due pareggi e una sconfitta. La formazione rossoblù calabrese tre anni fa affrontava la stagione della retrocessione in Serie B e negli ultimi anni ha sempre provato a risalire in cadetteria attrezzandosi con squadre importanti.

Il calendario del torneo

In caso di vittoria il Messina avanzerebbe al secondo turno eliminatorio, anche questo si svolgerà ad eliminazione diretta e gara secca con supplementari e rigori in caso di parità. La formazione biancoscudata sfiderebbe il Catania, testa di serie nel gruppo D dove c’è il Messina, il 18 agosto alle ore 21 allo stadio “Massimino”.

Il torneo proseguirebbe poi con gli ottavi di finale nel turno infrasettimanale dal 26 al 28 novembre, ancora gara ad eliminazione diretta, come anche ai quarti da martedì 17 a giovedì 19 dicembre. Semifinali e finale invece saranno disputate con gara di andata e ritorno e le date previste sono il 22 gennaio e il 12 febbraio per le semifinali, mentre le due gare di finale calendarizzate il 26 marzo e il 9 aprile.

Articoli correlati