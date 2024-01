Il Messina multato dopo il Taranto, Ortisi entra tra i diffidati

Tifosi di entrambe le squadre sanzionati per i cori che si sono rivolti durante la partita. Polito nervoso a fine gara

MESSINA – Oltre ai tre punti sul campo il Messina ottiene anche l’ammenda più alta dell’ultimo turno di Lega Pro. Il giudice sportivo ha infatti sanzionato i tifosi del Messina, localizzati in Curva Sud, per aver intonato nel primo tempo “cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari […] qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, comportanti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale”, ma viene aggiunto non discriminanti. Mentre ancora nella ripresa “cori oltraggiosi e comportanti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale”. Il tutto è venuto a costare 2.000,00 €.

Le poche centinaia di tifosi del Taranto comunque non hanno subito in silenzio tanto che anche per loro è scattata un’ammenda, quantificata in 1.500,00 € “per avere i suoi sostenitori […] intonato cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari”, insomma hanno risposto a quanto giunto dalla Curva Sud qualche minuto dopo.

Al Messina comunque è stata aggiunta un’ammenda di 500 € per il comportamento, definito non corretto, di Vincenzo Polito, il quale al termine della gara, si legge nel provvedimento del giudice sportivo, “sferrava un calcio sulla porta di ingresso allo spogliatoio riservato alla sua squadra, danneggiandolo”. Alla voce Messina risultano infine le ammonizioni di Manetta, Polito e Ortisi, quest’ultimo ha ricevuto il quarto giallo della stagione e dalla prossima gara sarà in diffida insieme a Fumagalli, Pacciardi, Firenze e Salvo, se uno di questi cinque sarà ammonito a Torre del Greco salterà poi la sfida casalinga contro la Virtus Francavilla. Nessuno squalificato in casa biancoscudata invece per la sfida contro la Turris.

