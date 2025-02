Il Messina non avrà Pedicillo col Benevento, si allarga la lotta salvezza

Il Latina e la Cavese che sarebbero salve direttamente distano cinque punti, i biancoscudati guadagnano un punto sulla Casertana

MESSINA – In archivio la 26ª giornata del girone C di Serie C. Quello tra Messina e Picerno è stato l’unico pareggio della giornata, tra l’altro senza reti segnate. In tutte le altre sfide invece sono arrivati i gol e sempre una vincente e una sconfitta. Una situazione che in parte ha favorito il Messina che ha recuperato un punto sulla Casertana, ora a meno tre, e la vittoria del Latina contro la Cavese altro non fa che invischiare la squadra di Cava de’ Tirreni nella lotta salvezza con le due che infatti si trovano nelle due posizioni che al momento garantirebbero la permanenza diretta nella categoria a quota 29 punti, solo cinque sopra il Messina e con i biancoscudati che dovranno incrociare la formazione campana.

Per la prossima sfida contro il Benevento il Messina farà a meno d Leonardo Pedicillo squalificato perché ammonito quando era diffidato nei minuti finali contro il Picerno. Ma anche ‘le streghe’ avranno un’assenza in quanto Filippo Berra, difensore, è stato espulso per doppia ammonizione e salterà la sfida di sabato.

Tra i biancoscudati, rientreranno Lia e Petrucci che hanno scontato il proprio turno di squalifica e tra i diffidati resta il solo Krapikas. Nel prossimo turno, guardando alla zona salvezza, la Casertana farà visita al Catania, la Cavese ospiterà il Picerno, il Latina giocherà sul campo del Giugliano. Un successo esterno e contro pronostico del Messina potrebbe dunque far guadagnare punti in classifica sulle dirette rivali.