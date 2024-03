Il Messina non molla mai. Manetta e Giunta: “Tifosi encomiabili”

Quinta rimonta giallorossa, le ultime tre recenti. La squadra ha imparato a fare risultato anche quando inizia male

MESSINA – Il Messina e i suoi tifosi non mollano mai. Quella di Latina è stata una partita giocata alla pari, ma il dato che il Messina si portava dietro da tutta la prima parte di stagione vedeva le partite andare sempre a senso unico. Basta pensare che ancora adesso il Messina ha vinto sempre e solo quando è passata in vantaggio e le undici sconfitte sono arrivate in partite iniziate male, in svantaggio. Mai quindi grandi colpi di scena con ribaltamenti di risultato.

Una sola volta nel girone d’andata, precisamente in trasferta a Picerno, il Messina era andato sotto e poi era riuscito a strappare punti da una situazione iniziale di svantaggio. Era difficile raddrizzare per i biancoscudati partite approcciate male, al tempo stesso però se messa sui binari giusti dall’inizio arrivava sempre il risultato, anche se qualche pareggio grida ancora vendetta come quello, ormai lontanissimo, contro la Turris in casa dell’andata.

Il Messina delle ultime settimane invece ha dimostrato di saper cambiare pelle non solo nel modulo. Con quella di sabato di Latina è la quarta volta nel girone di ritorno che il Messina, da situazioni di svantaggio, riesce a strappare un pari evitando una sconfitta. È successo con la Turris al ritorno a fine gennaio, poi più recentemente col Picerno il 25 febbraio, addirittura da un doppio svantaggio, in casa del Benevento settimana scorsa e appunto in casa del Latina sabato scorso.

Dimostrazione di una squadra che non solo non molla mai ma ha anche la consapevolezza ormai di avere i colpi per ribaltare una potenziale situazione storta o episodio che gira male. Certo ancora non è arrivata la situazione in cui ribalta completamente la sfida andando a vincere dopo essere passata in svantaggio, ci sono sei partite della stagione regolare e potrebbe capitare anche questo, chissà se i tifosi reggerebbero un’emozione così forte.

Manetta e Giunta ringraziano i tifosi

Perché se i calciatori in campo non mollano in campo, non lo fanno neanche i tifosi in tribuna. Al “Domenico Francioni” di Latina erano in 240, a quanto comunica la società, e si sono sobbarcati una trasferta impegnativa e non è la prima. Questo zoccolo duro di tifo peloritano non passa inosservato specie considerando che al “Franco Scoglio” la presenza di ospiti più nutrita è stata di 390 in occasione dell’Avellino, poi sopra le cento presenze ospiti solo le sfide interne contro Juve Stabia e Taranto. Porte chiuse ai tifosi catanesi che vista anche la vicinanza, oltre all’importanza del derby, avrebbero sicuramente superato la tripla cifra.

Il difensore Marco Manetta nel post partita ha detto: “Abbiamo cercato di vincere anche per i tifosi che ci hanno seguito in massa in ogni trasferta, si meritano veramente il meglio. Questa è stata una delle trasferte più lunghe della stagione e sono encomiabili”.

Il centrocampista Francesco Giunta nato a Messina si è aggiunto al coro: “Ci tengo a ringraziare i tifosi che in casa e fuori casa ci mostrano sempre il loro affetto e da messinese in particolare è bello vedere la gente che ci segue e ci mette passione. Spero che gli regaleremo tante soddisfazioni, l’obiettivo nostro resta quello della salvezza che matematicamente ancora non c’è, poi penseremo al sogno”.

Immagine in evidenza di Francesco Saya,

dalla pagina Facebook dell’Acr Messina

Articoli correlati