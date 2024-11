Il Messina ospita l’equilibrato Sorrento, precedenti favorevoli

Tornano a giocare in casa i biancoscudati, l'avversario della sfida è una squadra che sta disputando un ottimo avvio di campionato

MESSINA – Per il Messina dopo la sconfitta maturata in quel di Bari contro il Team Altamura sarà tempo di tornare a casa, al “Franco Scoglio”, si spera con maggior supporto dei propri tifosi. Ricordiamo a questo proposito l’offerta di Tempostretto di regalare 250 biglietti, grazie al contributo economico di un cliente che ha pubblicizzato la sua attività sul giornale, proprio per la sfida di domenica collegata all’iniziativa “Torniamo a sostenere il Messina allo stadio San Filippo” per cui è possibile firmare la petizione.

La sfida sulla carta contro i campani, sulle quattro che restano per concludere il girone di andata, è la più complicata visto che la formazione rossonera di mister Barilari al momento si trova a metà classifica, con otto punti più del Messina, in lotta per i playoff. Fischio d’inizio domenica 24 novembre alle ore 15.

Il Sorrento non vince da tre partite e fuori casa ha subito tre delle quattro sconfitte stagionali. Il Messina dal canto suo si spera possa fare la solita prestazione migliore contro squadre superiori in classifica rispetto a quelle sfide sulla carta più abbordabili. Direzione di gara inedita per i biancoscudati che non sono mai stati diretti dal signor Drigo di Portogruaro. Un altro elemento, l’arbitro, che nell’ultima giornata ha inciso, con anche il capitano Manetta che ha preso posizione in tal senso.

L’avversario campano

Il Sorrento al momento occupa la decima posizione in classifica a pari punti con il Trapani, 21. La formazione di Enrico Barilari ha quasi lo stesso ruolino di marcia sia che giochi in casa, allo stadio “Alfredo Viviani” di Potenza, 11, sia che giochi fuori dove ne ha ottenuti 10 ma con una partita in meno. In questo novembre è ancora a secco di vittorie e l’ultima risale proprio ad una partita in trasferta a Biella in casa della Juventus Next Gen il 31 ottobre. In trasferta ha ottenuta una vittoria in più rispetto che nelle sfide in casa: 3 contro 2.

Saldo gol fatti/subiti leggermente negativo con la difesa rossonera bucata 16 volte a fronte di 13 reti realizzate. Il Sorrento è una squadra che gioca un calcio che potremmo definire concreto, quando ha vinto è sempre stato con un gol di scarto, segnando al massimo due reti, la sconfitta più larga è stato il 0-3 contro il Benevento, seguita dagli 0-2 di Latina e Cerignola. Capitan Fusco e compagni si affidano in fase realizzativa ad Antonino Musso, autore fin qui di 4 centri in campionato, mentre Giuseppe Guadagni fin qui ha servito 5 assist ai compagni, ma sarà squalificato per la sfida di domenica.

Mister Barilari si affida stabilmente ad un 4-3-3, solo nell’ultima giornata nel pari 1-1 con il Picerno ha optato per un 4-3-1-2 con il centrocampo a rombo per ovviare alla mancanza di Bolsius, squalificato, come ala sinistra. Nella formazione scesa in campo contro i lucani in porta Del Sorbo, a comporre la linea difensiva Todisco, Di Somma, Blondett, Panico, in mezzo al campo De Francesco con ai lati Carotenuto e Cuccurullo, Cangianello trequartista alle spalle di Guadagni e Musso.

I precedenti tra Messina e Sorrento

Tra le due formazioni dal 2013 in poi ci sono stati quattro precedenti. Due nella scorsa stagione in Serie C. Nella sfida di andata ad ottobre 2023 all'”Alfredo Viviani” vinsero i locali per una rete a zero. Un rigore fischiato contro Pacciardi e realizzato da De Francesco poco prima della mezz’ora di gioco. Nella ripresa la chance di pareggiarla per il Messina sui piedi di Luciani che fallì l’occasione.

Al ritorno musica totalmente diversa al “Franco Scoglio”, era il 14 febbraio 2024 e dopo un primo tempo in equilibrio e a reti bianche il Messina andò a segno due volte nella ripresa. Prima un facile tapin di Plescia su una bell’azione di Zunno, a seguire nel recupero, con il Sorrento scoperto alla ricerca del pari, il raddoppio di Luciani servito da Emmausso.

I precedenti più datati risalgono invece alla stagione 2013/2014 quando entrambe le squadre disputavano il campionato di Lega Pro Seconda Divisione nel girone B. In entrambe le occasioni sia all’andata a Sorrento (1-3) che al ritorno in riva allo Stretto (1-0) vinse il Messina.