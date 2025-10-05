Il Messina pareggia ad Enna una pazza partita, tre reti in dieci minuti

Al vantaggio ospite di Aprile replica l'Enna sfruttando un autogol e un rigore di Preknicaj. Tesija in rovesciata evita la sconfitta in trasferta

ENNA – Terzo risultato utile consecutivo per il Messina che allo stadio “Generale Gaeta”, durante la sesta giornata del campionato di Serie D, trova il terzo pareggio del suo campionato. Una partita esplosa nella ripresa, il primo tempo si era chiuso con la rete di Aprile su situazione da fermo. Dopo l’ora di gioco la ribaltano i locali sfruttando un’autorete di Clemente, su tiro di Distratto, e poi un rigore trasformato da Preknicaj. Solo una grande acrobazia di Tesija vale il pareggio, con lo stesso centrocampista che però spreca qualche minuto dopo l’occasione del nuovo vantaggio ospite.

Il Messina recupera quindi ancora un punto in classifica e mantiene l’imbattibilità in trasferta. Prosegue il buon feeling lontano dal Franco Scoglio con i biancoscudati che trova sempre la rete fuori casa, due quest’oggi firmate da Aprile e Tesija, fondamentale anche stavolta l’apporto di Tourè che conquista la punizione da cui nasce la prima rete e fornisce l’assist al compagno sulla seconda. Sempre una transizione da lui guidata aveva aperto la porta a Tesija che aveva tentato il dribbling in area divorandosi di fatto la palla del 2-3.

Qualcosa scelta va contro mister Romano stavolta, l’allenatore schiera dal primo minuto Bosia ma poi deve toglierlo ad inizio secondo tempo. Al suo posto Clemente rientrante schierato come braccetto di difesa e dalla sua parte il Messina soffre. È lui che devia nella sua porta il pareggio locale e poi col braccio largo in area costringe Sorrentino ad affrontare il terzo rigore in sei partite, tutti e tre subiti. La differenza reti del Messina resta comunque positiva 7 realizzati e 6 subite. La classifica, se non ci fosse la penalizzazione vedrebbe i peloritani tra le prime a quota nove punti. Settimana prossima si torna a giocare il derby dello Stretto contro la Reggina.

Enna – Acr Messina 2-2

Pronti via grande chance per Camara che alla prima incursione dei locali si presenta tutto solo davanti a Sorrentino e, dopo neanche un minuto, si divora il gol del vantaggio. Non sono passati ancora cinque minuti e ancora pericolo per il Messina con Pedicone che passa sulla fascia, il pallone arriva a Preknicaj che viene murato da un difensore ospite. Si iscrive al match anche il Messina al 6′ con Toure a destra che sfonda, mette dietro per Garufi che prova da fuori area rasoterra ma centrale. Al 8′ Tourè in profondità scappa via, lo abbatte Rossito che viene ammonito, cade in area ma per l’arbitro il contatto falloso è avvenuto fuori. La punizione dal limite viene battuta da Orlando, ma la sua conclusione sembra banale, tocca i piedi della barriera e dopo diversi rimpalli resta in area. La difesa non allontana e il più lesto ad approfittarne è Aprile che al 10′ porta avanti il Messina. Cambia completamente la partita con l’Enna che ora deve spingersi in avanti, il Messina si chiude dietro e aspetta. Né i locali in contropiede, né l’Enna buttandosi avanti arrivano a creare situazioni pericolosi. Si rivede l’intervento di un portiere al 44′, con l’Enna che crossa in area da una punizione sulla trequarti, smanaccia Sorrentino e non rischia il Messina. Due i minuti di recupero concessi ma non succede nulla.

Nella ripresa si riparte senza cambi. Il Messina però costretto a cambiare Bosia, già acciaccato settimana scorsa, con il rientrante Clemente che prende il posto di braccetto destro in difesa. Scelta che si rivelerà fatale, mister Passiatore effettua un doppio cambio e l’Enna conquista man mano maggior campo. Al 64′ pareggia l’Enna con Bamba, ma viene tutto annullato per fuorigioco. Il Messina soffre e subisce la rete neanche due minuti dopo con ancora cross di Bamba, il tiro cross di Distratto è corretto in porta da Clemente per il pareggio locale. Non passano neanche due minuti e sembra da sinistra arriva il pericolo e il rigore con il cross dei locali che viene fermato dal braccio largo di Clemente: non ci sono dubbi è rigore. Al 69′ dal dischetto Preknicaj freddo spiazza Sorrentino e porta i suoi avanti.

Messina che reagisce quasi immediatamente, ma l’Enna ha delle colpe perché subisce la rete del pari da rimessa laterale di Clemente. È il 76′ e Tourè allunga la traiettoria di testa, Tesija stoppa di petto e poi con una pregevole rovesciata scarica in porta. È ancora il Messina, ancora su quest’asse, ad avere una grossa chance all’83’. Tourè salta un avversario e poi serve Tesija tutto solo, non calcia subito ma prova a rientrare, Mbaye arriva a contatto e il centrocampista biancoscudato va giù in area, per l’arbitro non c’è nulla e lascia giocare. Finale confuso con l’Enna che vuole la prima vittoria e il Messina che ci prova negli spazi. Quattro minuti di recupero concessi, ci provano entrambe le squadre ma entrambe non vogliono rischiare di scoprirsi e perderla. Termina quindi in pareggio al “Generale Gaeta” di Enna.

Tabellino

Enna (3-5-2): Loliva; Rossitto (dal 53′ Di Modugno), Mbaye, Gabrieli; Occhiuto (dal 53′ Vitali), Bamba, Dadic, Distratto (dal 89′ Morabito), Pedicone; Mbaye, Gabrieli, Rossitto; Preknicaj, Camara.

In panchina: Vitori, Brandao, Gelardi, La Mantia, Salvi, Sturniolo.

Allenatore: Francesco Passiatore.

Acr Messina (3-5-2): Sorrentino; De Caro, Trasciani, Bosia (dal 49′ Clemente); Maisano, Aprile, Garufi, Tesija (dal 85′ Saverino), Orlando; Roseti (dal 80′ Fravola), Tourè.

In panchina: Paduano, Yekaley, Azzara, Elia, Bombaci, Veron.

Allenatore: Giuseppe Romano.

Marcatori: Aprile 10′ (M), Clemente aut. 66′ (M), Preknicaj rig. 69′ (E), Tesija 76′ (M).

Ammoniti: Rossitto 8′ (E), Maisano 21′ (M), Distratto 35′ (E), Bosia 43′ (M), Preknicaj 70′ (E).

Calci d’angolo: 5-1. Recupero: 2’ + 4’.

Arbitro: Vincenzo Hamza Riahi di Lovere.

Assistenti: Matteo Panella di Ciampino & Davide Gneo di Latina.