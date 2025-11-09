Il Messina rimontato dalla Vibonese, termina 1 a 1 al “Franco Scoglio”

Quinto pareggio per il Messina in stagione, Saverino subentrato dalla panchina aveva portato in vantaggio i locali, Lagzir pareggia quasi allo scadere

MESSINA – Finisce in parità la sfida tra Acr Messina e Vibonese ma per i ragazzi di mister Romano sono più rimpianti per una vittoria sfumata nel finale. Resta comunque importante aver mosso la classifica conquistando un punto con il quinto pareggio della stagione, si superano i punti realizzati in casa rispetto a quelli in trasferta. Seconda volta però che da una situazione di vantaggio, grazie alla rete di Saverino, subentrato e a segno come nel precedente di CastrumFavara, i biancoscudati si fanno pareggiare dalla rete di Lagzir. Stanchezza e confusione nel finale tra le file peloritane, sfuma anche il quarto clean sheet di Sorrentino che è incolpevole sulla rete subita.

Mister Romano per la prima volta schiera un undici titolare che già aveva messo in campo qualche giornata fa. In particolare sono gli stessi uomini che avevano iniziato la sfida di quasi un mese fa contro la Reggina, che è coincisa con la prima vittoria casalinga. Non ci sono i due nuovi neanche in panchina: Sorrentino tra i pali, Clemente torna centrale con Trasciani e De Caro, in mezzo al campo Aprile, Garufi e Tesija con Maisano e Orlando esterni. Davanti Tourè e Roseti, coppia d’attacco titolare in sette occasioni su undici giornate.

Un primo tempo che stenta a decollare. Conclusioni da fuori per la Vibonese con Musy e Lagzir, un solo angolo battuto al 42′ dai calabresi. Messina scarico e certamente il campo pesante non aiuta, unica conclusione tra i pali di Roseti alla mezz’ora, Tourè potrebbe avere spazio dietro la linea alta avversaria ma viene trattenuto sistematicamente. Nella ripresa sembra più in palla la formazione ospite, ma grazie ai cambi il Messina passa in vantaggio con Saverino decisivo, prova a tirar su il fortino la squadra biancoscudata ma la stanchezza e qualche disattenzione permettono alla Vibonese di arrivare al pari con Lagzir. Meritato il pareggio per quanto visto in campo, ma rammarico per come è arrivato.

Primo tempo

La partita inizia con le due squadre che restano ferme per un minuto, per ricordare un tifoso scomparso. Poi si inizia giocare e praticamente alla prima azione affonda la Vibonese con Lagzir che al 2′ arriva alla conclusione da fuori area, respinge Sorrentino che blocca in due tempi ma non trasmette troppa sicurezza. La risposta del Messina al 7′ con la conclusione da fuori area, ma anche fuori bersaglio, di Tourè. Replica dall’altra parte Lagzir, alto sopra la traversa. Al 12′ ancora un tiro verso la porta del Messina, stavolta è Musy a provare a impegnare Sorrentino, palla sull’esterno della rete.

Al 18′ punizione dalla trequarti per la Vibonese, Balla tenta il cross a rientrare, per poco non diventa un tiro in porta ma termina largo. Al 26′ ha ampi spazi Tourè a sinistra, poco prima era stato trattenuto vistosamente ma senza provocare il fischio dell’arbitro, nella nuova discesa scappa via a Dicorato e arrivato sul fondo serve l’accorrente Roseti, pallone contratto e difesa calabrese che allontana. Ripartono gli ospiti e ancora una conclusione di Lagzir da fuori area impegna Sorrentino che non trattiene ma la conclusione era centrale.

Primo tiro in porta per il Messina al 31′, Roseti debolmente tra le braccia di Marano. Si rinnova più volte il duello Dicorato-Tourè col difensore calabrese che tira spesso e volentieri la maglia all’attaccante peloritano, né arbitro né guardalinee però fischiano e si innervosiscono gli animi con mister Romano richiamato dopo le proteste visto che il potenziale fallo era avvenuto davanti alla sua panchina. Al 42′ il primo angolo della gara lo battono i rossoblù, nulla di cui preoccuparsi in casa biancoscudata. Al 45′ l’arbitro non concede recupero e manda le squadre negli spogliatoi.

Secondo tempo

Si riparte senza cambi, prima occasione per il Messina con Maisano che prova la botta dalla distanza. A parte questa fiammata la partita riprende su ritmi blandi, al 55′ conclusione dalla distanza anche per i calabresi, Lagzir impegna (poco) Sorrentino con una conclusione debole e centrale. Primo cambio al 57′ per gli ospiti, fuori Carnevale, dentro Di Gilio. Risponde Al 65′ si sblocca la sfida, lancio di lungo di Maisano che premia l’inserimento di Saverino. Controllo orientato del centrocampista che si deve defilare un po’ ma il suo destro in diagonale è potente, preciso e batte Marano per il vantaggio locale.

Corre ai ripari mister Esposito che prepara un doppio cambio, ma il Messina trova energie e conquista il primo angolo della sua partita sulla conclusione deviata a Maisano. Proprio lui, colto da crampi, lascia il campo poco dopo a Yekalej. Arriva il doppio cambio degli ospiti fuori Bonotto e Balla dentro Dick e Marsico. Contromossa qualche minuto dopo per mister Romano che toglie Orlando e mette Bosia. Al 78′ conclusione potente di Yekalej, respinge coi pugni verso l’alto Marano che poi blocca al volo.

Nel finale si butta avanti al squadra ospite finché all’89’, su una mischia in area, il pallone filtra in area piccola dove Lagzir da solo e da pochi passi insacca per il pareggio. Cinque minuti concessi di recupero, il Messina molto stanco, la Vibonese ci prova ancora e guadagna un angolo quasi allo scadere, si difende facendo muro la squadra biancoscudata. Possesso palla ormai stabilmente dei calabresi, il Messina stringe i denti e porta a casa il pareggio.

Acr Messina – Vibonese 1-1

Acr Messina (3-5-2): Sorrentino; Clemente, Trasciani, De Caro; Maisano (dal 70′ Yekalej), Aprile, Garufi, Tesija (dal 59′ Saverino), Orlando (dal 77′ Bosia); Roseti (dal 81′ Fravola), Touré.

In panchina: Paduano, Zucco, Azzara, Elia, Bombaci.

Allenatore: Giuseppe Romano.

Vibonese (5-3-2): Marano; Castillo, Caiazza, Marafini (dal 83′ Maicol), Dicorato, Bonotto (dal 71′ Dick Livingstone); Balla (dal 71′ Marsico), Bucolo, Carnevale (dal 57′ Di Gilio); Musy, Lagzir.

In panchina: Ferilli, De Salvo, Fragalà, Keita, Marramao.

Allenatore: Raffaele Esposito.

Marcatori: Saverino 65′ (M), Lagzir 89′ (M)N.

Ammoniti: De Caro 39′ (M), Aprile 45′ (M), Clemente 86′ (M).

Calci d’angolo: 2-2. Recupero: 0’ + 5’.

Arbitro: Domenico Mascolo di Castellammare di Stabia.

Assistenti: Benedetto Casale di Formia & Valerio Fatati di Latina.