Il Messina riprende gli allenamenti. In gruppo Petrungaro, assente Mamona

In ventitré stamattina al Marullo agli ordini di mister Giacomo Modica dopo qualche giorno di riposo a ridosso del Natale

MESSINA – Dopo le ore 10 in poi sono tornati a calcare il sintetico del Marullo di Bisconte i calciatori biancoscudati. Dopo la pausa di qualche giorno per il Natale il Messina si è ritrovato quest’oggi in campo. Spicca subito l’assenza di Blue Mamona, è plausibile pensare che il calciatore in prestito dalla Cremonese possa cambiare aria nella prossima sessione invernale di mercato. L’attaccante classe 2002 è stato l’unico quest’anno a non giocare mai nessuna partita dal primo minuto. Subentrato 15 volte dalla panchina per provare a dare una mano alla squadra a gara in corso non ha però inciso: 0 reti e 0 assist.

In gruppo, nel lavoro atletico preparato dallo staff tecnico, Luca Petrungaro che era uscito per infortunio a Potenza. L’ala destra romana si sta ritagliando spazio nell’undici titolare di Modica nelle ultime settimane e proprio con l’allenatore di Mazara del Vallo si è intrattenuto per qualche minuto prima dell’inizio della seduta. Petrungaro ha un contratto fino a giugno, in stagione utilizzato 19 volte per oltre 1300 minuti con 4 centri stagionali fin qui. In ventitré si sono allenati, 21 del gruppo squadra più i due Primavera aggregati alla prima squadra Mameli e Adragna. Di Bella, terzo portiere anche lui in passato sempre presente agli allenamenti, si è trasferito qualche settimana fa alla Nuova Igea Virtus.

Prima di iniziare gli esercizi atletici la squadra è rimasta ad ascoltare mister Giacomo Modica che ha parlato loro per quasi una decina di minuti. Presenti anche il vice Maurizio Miranda, l’allenatore dei portieri Mauro Manganaro e il direttore operativo Angelo Costa. La squadra si prepara ad un richiamo di preparazione in questa fase, pronta a tornare in campo domenica 5 gennaio contro l’Audace Cerignola per la seconda di ritorno, e prima in casa tra le mura amiche. In quel frangente non sarà in panchina mister Modica squalificato, con Miranda che ne farà le veci da bordo campo.

