Il Messina Rugby si presenta a Palazzo Zanca, Grillo: “Il futuro sono i bambini”

Una serata nel cuore della città con la prima squadra di Serie B e tutti gli atleti più piccoli, domenica l'esordio in casa allo Sciavicco contro il Palermo

MESSINA – Il Messina Rugby nella settimana che lo porterà all’esordio in campionato si presenta alla città di Messina e lo fa nella location del Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca. Presente per un saluto il sindaco Federico Basile e l’assessore ai grandi eventi e agli impianti Massimo Finocchiaro, lato sportivo la società è stata onorata della presenza del presidente della Fir Sicilia Orazio Arancio e al tavolo dei relatori c’era anche Francesco Giorgio, ex esperto allo sport del sindaco e un amico del rugby.

In una sala gremita in prima fila la prima squadra maschile che giocherà il prossimo campionato di Serie B, ma il presidente Danilo Grillo, che ha assunto la carica quest’estate, nella sua visione della società vuole dare tanto spazio ai giovani: “La mia idea è di improntare il rugby sul reclutamento del nostro futuro, ovvero i bambini. Da loro possiamo ricominciare e portare la squadra che è in Serie B in categorie superiori. Dobbiamo creare una base per le nuove generazioni che saranno linfa per la prima squadra”.

Accanto al presidente seduto al tavolo dei relatori anche l’allenatore Gianclaudio Bonasera, lo scorso anno assunse l’incarico a stagione in corso mentre domenica ci sarà l’esordio, in casa allo stadio Arturo Sciavicco, contro la neo promossa Palermo. Il presidente Grillo infine ha fatto anche un passaggio sulla sfida che aspetta i giallorossi nella prima giornata domenica 18 ottobre: “La prima partita sarà domenica contro la neo promossa Palermo in casa, speriamo che il lavoro che hanno fatto quest’estate dia i suoi frutti”.