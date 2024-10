Il Messina Rugby vince all’esordio in casa contro Colleferro

Partita in bilico fino all'ultimo secondo, fondamentale i punti al piede per i peloritani per ottenere il successo

MESSINA – Prima vittoria in stagione che coincide con la prima in casa per il Messina Rugby. La formazione peloritana supera di un solo punto il Colleferro, quanto basta per ottenere i quattro punti in palio. Partita valida come seconda giornata di campionato per gli uomini dei coach Alibrandi e Miduri che a differenza della prima a Catania stavolta segnano meno mete, tre senza raggiungere il punto di bonus, ma grazie ad un ispirato Solano al piede, assente settimana scorsa, conducono la partita e chiudono avanti nel punteggio.

In meta ancora il capitano Rizzo, il pilone Durante e l’ala Irrera, quindici punti sono arrivati da loro, l’altra metà in casa Messina Rugby dal piede di Solano: tutte e tre le trasformazioni, due calci piazzati e un drop rivelatosi alla fine decisivo. Nel prossimo turno, domenica prossima, i peloritani riposeranno, avrebbero dovuto sfidare l’Amatori Catania ritiratasi dal campionato e la Federazione non ha accolto la richiesta della formazione peloritana di prenderne il posto con gli slot in calendario. Si tornerà dunque in campo a Salerno contro l’Arechi il 3 novembre per il quarto turno del girone 5 dove il Messina Rugby si trova a metà classifica con cinque punti.

Messina Rugby – Colleferro 30-29

Iniziano aggressivi i padroni di casa che fanno pressione sulle ventidue avversarie, alla prima occasione buona si sceglie di piazzare con Solano che centra i pali per il primo vantaggio locale (3-0). Gioco molto tattico in questa fase e la reazione del Colleferro arriverà con una serie di attacchi dall’angolo da touche su cui Messina si difenderà bene. Fino alla mischia vincente dei laziali da cui nasce la meta di Marocco con trasformazione di Tosco (3-7). Messina non è da meno e trova una meta con una grande combinazione, furba da una rimessa a centrocampo con Tornesi che buca la linea ospite, a supporto arriva Rizzo che si porta avanti la palla col piede e schiaccia in meta, trasformazione facile di Solano e Messina torna avanti (10-7). Placcaggio duro di Neccia, ma arriva un doppio giallo a lui per il fallo e a Gabriele Spadaro per la reazione. Dal calcio girato può giocare in attacco Colleferro che dopo diverse fasi segna con Tosco nell’angolo, quest’ultimo trasforma anche (10-14). Messina risponde con una touche in angolo e da lì arriva la spinta decisiva degli avanti che vanno a segno con Durante. Trasformazione complicata ma Solano non sbaglia e centra i pali per il 17-14 su cui si cambia campo a metà gara.

Subito in meta Messina in avvio di ripresa con Irrera, trasforma ancora Solano con i rosa nero peloritani che toccano il massimo vantaggio (24-14). Colleferro prova a ricucire le distanze e si affida al piede di Tosco che va a segno (24-17), ancora ospiti in meta pochi minuti dopo: bucata la linea di Messina con Tosco che offre supporto al compagno che lo premia, ancora meta e trasformazione per l’estremo di Colleferro per il 24-24. Messina si rimette sfruttando un piazzato da quasi 40 metri, ma Solano sembra infallibile in questa giornata. Squadra di casa che va vicina alla quarta meta, che sarebbe valsa il punto di bonus offensivo, ma ottima la difesa ospite che tiene palla alta e ottiene il turnover. Sul rilancio però non portano pressione e Solano può tentare un drop che centra i pali (30-24). Nel finale ancora Messina molle sui placcaggi, nuovamente linea bucata e gioco allargato dove sono lenti nel rientrare i locali. Colleferro va alla bandierina e cala la quarta meta della sua partita, la trasformazione da posizione complicata che poteva valere il sorpasso non va. Nel finale ci prova ancora al piede su piazzato Colleferro, ma è corto e il punteggio non cambia. La partita terminerà con una buona prova in trincea degli uomini dei coach Alibrandi-Miduri che terranno a bada le sfuriate finali del Colleferro fino all’uscita del pallone e successivi festeggiamenti.

Tabellino

Messina Rugby: Dejean, Irrera, Doddis, Kese 5, Ouedraogo, Solano 15, Spadaro Gabriele, Spadaro Gaetano, Vinci, Mangano Alberto, Fracassi, Tornesi, Cafarelli, Rizzo 5, Durante 5.

A disposizione: De Meo, Maggio, Lo Re, Spanò, Placanica, Lo Giudice, Foti.

Allenatore: Nicola Alibrandi. Assistente: Alessandro Miduri.

Colleferro Rugby: Tosco, Neccia, Iannucci, Coluzzi Daniele, Silti, Acquista, Coluzzi Simone, Marocco, Paladini, Paris, Ionita, Fiorini, Ciani, Panci, Giusti.

A disposizione: Bucchi, Picchi, Ambrosetti, Rotondi, Lazzarini, Perfetti, Meucci.

Allenatore: Livio Paladini.

Arbitro: Edoardo Bognanni di Catania.

Mete: 3-4. Trasformazioni: 3/3, 3/4. Piazzati/drop: 3-1.



