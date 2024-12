Il Messina senza Modica in panchina alla prima del 2025

Una giornata al tecnico dopo la sconfitta di Potenza, due i diffidati tra i biancoscudati. Peloritani in campo prevalentemente di sabato nell'anno nuovo

MESSINA – Dopo il pari a reti bianche nel posticipo del lunedì tra Trapani e Foggia arrivano le decisioni del giudice sportivo e chiudere definitivamente la giornata e l’anno solare. Vista l’espulsione rimediata l’allenatore del Messina Giacomo Modica sarà squalificato per la prossima gara del gennaio in casa contro l’Audace Cerignola. Nelle motivazioni viene spiegato il perché, “per avere, al 22° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto, dopo la segnatura di una rete da parte della squadra avversaria, applaudiva in modo ironico per contestarne l’operato”.

In panchina a dare indicazioni ci sarà quindi Maurizio Miranda, nessuno squalificato tra i calciatori, anche se sarà da valutare Luca Petrungaro, uscito al “Viviani” per un problema di carattere muscolare ed è stato oggi sottoposto ad esami per accertamenti. La squadra riprenderà a lavorare dopo la sosta natalizia il 28 dicembre. A Manetta, già diffidato da qualche giornata, si aggiunge anche Davide Petrucci che in campo a Potenza ha ricevuto il quarto cartellino giallo della sua stagione. In caso di nuova ammonizione per lui o il capitano in automatico scatterà la squalifica. Una buona notizia c’è, anzi due, visto che l’Audace Cerignola avrà squalificati per la prima gara del 2025 Paolucci, per due giornate, e Visentin, che era diffidato ed è stato ammonito.

Il calendario 2025 del Messina

Come detto il Messina tornerà in campo in casa il 5 gennaio prossimo, domenica alle ore 15. Seguirà poi la sfida in trasferta a Taranto sabato pomeriggio 11 gennaio alle ore 15. La settimana successiva biancoscudati impegnati nel posticipo di lunedì 20 gennaio, in casa contro il Crotone alle ore 20:30 e poi in trasferta in meno di sette giorni a Caserta sabato alle ore 17:30. Febbraio vedrà il Messina ancora impegnato in anticipo, sabato 1 febbraio ore 15 al Franco Scoglio opposto al Latina.

Il sabato successivo trasferta a Picerno sempre alle 15, come anche la sfida della settimana seguente in casa del Benevento e sempre di sabato 15 febbraio. Più dei consueti sette giorni serviranno per arrivare poi alla sfida del 24 febbraio, il derby da giocare in casa col Trapani lunedì alle 20:30.

Tornerà a giocare di domenica la biancoscudata il 2 marzo ore 15 in trasferta a Monopoli. Seguiranno poi tre impegni in nove giorni per i peloritani: sabato 8 marzo ore 15 in casa con l’Avellino, mercoledì 12 marzo ore 18:30 in casa della Cavese, infine il derby col Catania programmato domenica 16 marzo alle ore 19:30 in riva allo Stretto.

