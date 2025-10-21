Il Messina si prepara all’arrivo dei nuovi proprietari nel weekend

Nei prossimi giorni Davis e Pagniello saranno in città: incontreranno il gruppo, si presenteranno, assisteranno alla partita e lunedì, come promesso, sarà costituita la nuova società

MESSINA – Sembra potrà essere un fine settimana importante per l’Acr Messina sul campo e non solo. Come già avvenuto qualche mese fa c’è attesa per l’imminente arrivo dei nuovi proprietari esteri, la differenza rispetto a quelli che aveva trovato Sciotto è che gli australiani hanno già messo 200mila euro. Dopo la cauzione di 50mila euro per l’offerta irrevocabile d’acquisto per l’asta giudiziaria infatti è arrivata la conferma del versamento dei 150mila euro che chiude quella fase e fa andare avanti il percorso burocratico e permetterà a Justin Davis e Morris Pagniello, di Racing City Group e Global Capital di diventare proprietari del ramo sportivo dell’Acr Messina.

I due saranno in città nei prossimi giorni, sono già intercorsi colloqui a distanza sia con la curatrice Di Renzo che con mister Romano e ds Martello, nei piani non sembrano previste novità sotto l’aspetto tecnico. Sabato sarà indetta con ogni probabilità una conferenza stampa in cui saranno presentate le società e immaginiamo saranno anche spiegati gli obiettivi. Domenica presenza quasi scontata allo stadio per la partita contro Castrumfavara e lunedì, come già annunciato, la costituzione della nuova società.

I prossimi passi societari

Seguirà tanto lavoro burocratico una volta costituita la società con esborso di tanti soldi. Per prima cosa bisognerà chiedere in lega il titolo sportivo del Messina, Davis e Pagniello hanno acquisito il ramo sportivo che era stato distaccato dalla società. Andrà abbattuto il monte debiti e per quello verrà chiesta l’escussione della fidejussione allora versata da Sciotto che dovrebbe più che dimezzare gli oltre 640mila euro di debiti. Con la costituzione della nuova società andrà poi chiarito quali saranno le nuove figure dirigenziali e anche nell’area sportiva non è detto, anche se sembra possa andare così, che ci saranno conferme a tutto tondo. Certamente sono previsti innesti dal mercato, finora bloccato anche per questioni economiche, che arriveranno.

La sfida con Castrumfavara trampolino di lancio

In questo weekend Messina potrebbe rinascere in tutti i sensi e non è da sottovalutare come il pari di Lamezia Terme contro il Sambiase abbia lasciato la squadra a ridosso dell’annullamento della penalizzazione. Non perdere domenica infatti vorrebbe dire togliere il segno meno, un buonissimo auspicio per la nuova proprietà che giunge in città e assisterà alla prima partita proprio quel giorno. Una vittoria, sarebbe la seconda consecutiva in casa, porterebbe il Messina addirittura a quota 2. Confermando il miracolo sportivo che stanno facendo Pippo Romano e i suoi ragazzi.

L’evento del 1° dicembre

Ancora prima di essere in città ed essere a tutti gli effetti proprietari con tanto di titolo sportivo acquisito, Davis e Pagniello hanno lanciato l’iniziativa che vedrà il primo dicembre prossimo allo stadio “Franco Scoglio” celebrare i 125 anni dalla fondazione della squadra di calcio in riva allo Stretto. Ci si aspetta un evento di respiro internazionale e anche di nostalgico in quando già ci sono calciatori storici del campionato italiano e non solo che sono stati ufficializzati all’evento: Stefano mauri, Vincenzo Iaquinta, Gianluca Zambrotta, Angelo Di Livio e Christian Abbiati.