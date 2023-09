Il Messina si rafforza: in società entra Bonsignore e in squadra firma Zammit - Tempostretto

Bonsignore in passato è stato dirigente del Fc Messina. L'attaccante maltese sarà disponibile dopo la pausa per le Nazionali

MESSINA – L’Acr Messina comunica l’ingresso nel proprio management di Mario Bonsignore. Già dirigente del F.C. Messina in Serie A e Serie B, assumerà l’incarico di Consulente Generale del Presidente Pietro Sciotto. Il neo dirigente giallorosso, nel suo curriculum in ambito sportivo, annovera gli incarichi di Presidente dell’Ancona (vantando una promozione dalla Serie C alla Serie B) e della Maceratese.

Il presidente Pietro Sciotto commenta con soddisfazione il nuovo innesto: “Auguro a Bonsignore buon lavoro, con la certezza di avere coinvolto nel progetto del Messina una figura di rilievo che fungerà da raccordo e coordinamento tra i vari settori della società. Il coinvolgimento di un manager di primo piano nel panorama calcistico nazionale conferma la volontà di consolidamento strutturale della società”.

C’è la firma del maltese Zammit

Acr Messina comunica che l’attaccante Andrea Zammit ha firmato un contratto annuale con i giallorossi.

Per il giovane maltese si tratta della prima esperienza in Italia dopo un inizio di carriera vissuto nella sua nazione d’origine.

Zammit arriva a titolo definito trasferendosi dal Valletta FC, squadra militante nella serie A maltese che il Messina sfiderà in amichevole lunedì. Zammit non sarà presente in quanto si aggregherà al nuovo gruppo biancoscudato dopo avere risposto alla convocazione della Nazionale maltese under 21.

