Il Messina si rinforza in difesa, annunciati Passiatore e Coco

Con il difensore Passiatore le scelte in difesa diventano sei

MESSINA – L’Acr Messina 1900 comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del difensore Mattia Passiatore. Classe 2007, Passiatore entra a far parte della rosa giallorossa, pronto a mettersi a disposizione dello staff tecnico e a proseguire il proprio percorso di crescita con impegno e determinazione. Un giovane profilo che arricchisce il reparto arretrato dell’Acr Messina 1900. Sembra in difesa ma nel ruolo più delicato il Messina annuncia il portiere Lorenzo Coco. Classe 2008, Coco è un giovane estremo difensore che ha già maturato un percorso formativo importante nel settore giovanile, mettendosi in evidenza per continuità e crescita.

Le notizie dal ritiro

Negli ultimi giorni il Messina, con il lavoro instancabile del direttore sportivo Maurizio Pellegrino, ha rinforzato la difesa, reparto fin qui proprio numericamente spoglio. Tra i tanti acquisti anche molti giocatori under classe 2007 e 2008 che sarà obbligatorio schierare in Coppa ad esempio.

Nel frattempo prosegue il lavoro in ritiro della squadra agli ordini di mister Alfio Torrisi, nella giornata di ieri al mattino dopo una prima fase di attivazione e il warm-up con il pallone, la squadra è stata suddivisa in tre gruppi, alternando esercitazioni tecniche con palla finalizzate allo sviluppo della capacità aerobica. A seguire, lavoro a secco con il medesimo obiettivo metabolico. Nel pomeriggio, la seduta si aprirà con attivazione e warm-up a secco, seguiti da rondò e lavoro tecnico. Dopo, spazio a esercitazioni con il pallone ad alta intensità.

La rosa del Messina 2026/2027

Portieri: Simone Calabrese (2008), Ignacio Sanchez Moar (2008), Pietro Maniscalco (2008), Lorenzo Coco (2008).

Difensori: Dramane Konaté (1994), Salvatore Doni (2007), Gabriele Bontà (2007), Franco Sbuttoni (1989), Matteo Guerriero (2005), Mattia Passiatore (2007).

Centrocampisti: Francesco Giunta (1999), Alessandro Pellegrino (2005), Andrei Tanasa (1990), Enrico Zampa (1992), Aboubacar Langone Soumahoro (2000), Anis Guri (2008), Oliver Kragl (1990), Noah Theodore (2007).

Attaccanti: Manuel Sarao (1989), Francisco Sartore (1995), Tommaso Bonanno (1995), Gabriele Loria (2009), Mauro Bollino (1994), Ignacio Varela (1990), Pablo Cesar Burzio (1992), Antonio Palumbo (2005).