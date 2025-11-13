 Il Messina Table Soccer si aggiudica la Coppa Sicilia

Un cammino di sole vittorie per i giallorossi che in finale superano Catania per 2-1

Continua l’ottimo omento de calcio da tavolo-subbuteo per la città della Stretto. La Messina Table Soccer, vince la storica competizione isolana Coppa Sicilia. La formazione peloritana giallorossa era composta da Armando Giuffrè, Carmelo Sciacca, Alessandro, Riccardo e Cesare Natoli e ha giocato in casa presso il teatro parrocchiale di Santa Maria del Gesù. Un trionfo in un cammino fatto di vittorie e conclusosi con quella, decisiva, sul Catania, per 2-1. Terza classificata Siracusa e in quarta posizione Palermo.

Il successo dei peloritani completa un ciclo di impegni vincenti, che li ha visti protagonisti prima alla serie B di Anagni e poi vincitori del satellite internazionale di Cosenza. Confortanti e in crescita anche le performance delle altre due formazioni giallorosse partecipanti, nelle cui fila figuravano Gianluca Giliberto, Peppe Frasca, Dario Marabello, Salvo Curro’, Antonio Campagna, Fabrizio Guastella, Stefano Stagno, Giuseppe Basile e Biagio Amata.

