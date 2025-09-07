Il Messina tiene bene, reti inviolate contro l’Athletic Club Palermo

La formazione peloritana, senza coach Romano in panchina, soffre nei primi minuti. Ingrana poi nel secondo tempo quando sfiora anche il gol vittoria

MESSINA – L’esordio del Messina è stato positivo visto che dopo la prima giornata contro l’Athletic Club Palermo arriva un punto. La squadra di coach Romano, costruita in poco più di una settimana e che si è allenata da lunedì, a differenza di quanto atteso dalla vigilia esce nella ripresa dove tiene meglio il campo del Palermo sulla carta meglio preparato. Lo stesso tecnico non era in panchina, scontava un turno di squalifica, l’ha sostituito Savonarola che si dispera, gettandosi a terra, quando a inizio secondo tempo Daquinto sfiora la rete.

Circa 250 spettatori sugli spalti, non i club organizzati. Un Messina che comunque si dispone in campo con il 3-5-2. In porta Sorrentino che tiene inviolata la rete prodigandosi in due parate importanti e tante uscite in sicurezza. Linea difensiva a tre con De Caro, Trasciani e Orlando, quest’ultimo è sembrato il più insicuro dei tre. In mezzo al campo si comportano bene Clemente, Garufi e Zucco, sugli esterni si tengono un po’ Bombaci e Maisano, quest’ultimo viene poi sostituito vista la sofferenza nel primo tempo. In attacco il giovane Roseti e Daquinto, sui piedi del brasiliano le azioni più concrete per il Messina con il sudamericano che esce alla distanza quando il Palermo concede più profondità. Dalla panchina subentra ottimamente Yekaley, spazio anche per Isyakha, Tesija, Aprile e Saverino.

Primo tempo

Il Messina si schiera con un 3-5-2, mister Romano non è seduto in panchina al suo posto l’allenatore in seconda Savonarola. Il Messina tiene bene il campo tutto sommato con il Palermo che trova al 7′ un buon pallone per Mazzotta che al limite dell’area piccola spara addosso a Sorrentino, l’assistente aveva fermato tutto per fuorigioco. Al 10′ ripartenza Messina con Daquinto che porta palla fino al limite dell’area avversaria e scocca il destro che termina di poco alto. Ancora pericoloso il Palermo che nel giro di pochi minuti batte due calci d’angolo, Micoli di testa prova a sorprendere sul primo palo Sorrentino chiamato ad una grande risposta all’12’.

Nella seconda parte del primo tempo le occasioni latitano ma il Palermo conquista progressivamente campo e il Messina è costretto a chiudersi dietro. Sotto la pressione dei palermitani al 24′ Orlando alleggerisce con un retro passaggio verso il proprio portiere che però si era spostato fuori dallo specchio, con uno scatto e un calcio lontano evita un comico autogol.

Poco dopo la mezz’ora il Palermo torna pericoloso, combinazione sulla corsia mancina con Mazzotta che si libera al tiro da posizione defilata, palla che attraversa lo specchio e tutta l’area piccola creando solo un brivido a Sorrentino. Al 43′ ancora pericolo da quella parte con Mazzotta che offre la sovrapposizione al compagno che lo premia, entra in area e stavolta più che un tiro è un cross ma ancora una volta i compagni mancano l’appuntamento con un facile tap-in. Concesso un minuto di recupero, ma il punteggio non cambia.

Secondo tempo

Cambio per il Messina che toglie dal campo Maisano e manda Yekaley, la squadra di casa su quella fascia ha sofferto nei primi quarantacinque minuti. Pronti via buona opportunità per i locali, imbucata per Roseti che sembra partire in linea e si lancia nell’uno contro uno contro il portiere avversario Greliak, l’assistente però segnala il fuorigioco. Grande giocata in mezzo al campo al 55′ per Clemente che salta il proprio marcatore e ha libertà di giocare il pallone in avanti, lancio in profondità per Daquinto in posizione regolare che entra in area e scarica addosso a Greliak. Pochi minuti dopo al 57′ ancora Messina pericoloso, uscendo da rimessa laterale Zucco si orienta verso la porta e lascia partire il mancino rasoterra che si perde di poco a lato.

Al 66′ occasione enorme per il Messina con Daquinto che vince il duello di forza in corsa contro il difensore avversario, il numero nove locale la tocca di esterno superando il portiere, la palla sembrerebbe dirigersi dentro la porta ma si allarga con Roseti in zona che non arriva in tempo per ribadirla in rete. Arriva finalmente la replica del Palermo al 73′, triangolazione che premia Faccetti che da dentro l’area prova a tirare forte sul primo palo, sarà solo esterno della rete.

Ancora un pallone buono per Daquinto all’85’, forse si poteva fraseggiare coi compagni ma ci prova in prima persona con la palla che si perde sul fondo a circa un metro dal bersaglio grosso. Occasione pure per gli ospiti all’86’ Coincialdi salta Maisano a destra il suo cross in area trova Varela che di testa la manda di poco a lato. Nel finale cinque minuti di recupero, il Palermo torna un po’ a vita e il Messina deve difendersi in modo ordinato. Finirà senza reti la prima uscita ufficiale del Messina in Serie D.

Messina – Athletic Club Palermo 0-0

Acr Messina (3-5-2): Sorrentino; De Caro, Orlando, Trasciani; Maisano (dal 46′ Yekaley), Garufi, Clemente (dal 56′ Saverino), Zucco (dal 76′ Isyakha), Bombaci; Daquinto (dal 92′ Tesija), Roseti (dal 76′ Aprile).

In panchina: Del Bello, Di Lazzaro, Bosia, Fravola.

Allenatore: Giuseppe Savonarola.

Athletic Club Palermo (4-3-1-2): Greliak, Rampulla, Mazzotta, Torres (dal 80′ Sanchez), Crivello, Anzelmo (dal 75′ Maurino), Varela Lores, Faccetti (dal 89′ Matera), Bonfiglio (dal 63′ Concialdi), Micoli (dal 60′ Zalazar), Bustos.

In panchina: Bitzinis, Panaro, Mori, Bongiovanni.

Allenatore: Emanuele Ferraro.

Ammoniti: Roseti (M) 21′, Trasciani (M) 27′, Savonarola dalla panchina (M) 78′.

Calci d’angolo: 2-4. Recupero: 1’ + 5’.

Arbitro: Alessandro Femia di Locri.

Assistenti: Giuseppe Piccolo di Vibo Valentia & Giovanni D’Amico di Lamezia Terme.