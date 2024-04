Il Messina torna ad allenarsi, le condizioni degli infortunati

Il gruppo riprende oggi gli allenamenti al Franco Scoglio. Le condizioni di Lia e Ortisi

MESSINA – Dopo la sconfitta di Castellammare di Stabia e due giorni liberi per Pasqua e pasquetta il Messina tornerà oggi ad allenarsi. Appuntamento con seduta di scarico per la ripresa degli allenamenti al Franco Scoglio. Per quanto riguarda i due usciti malconci dal “Romeo Menti” la società ha comunicato come Ortisi, nell’immagine in evidenza, dopo la lussazione alla clavicola rimediata dopo circa dieci minuti della sfida, si già è sottoposto ad un esame radiografico che ha escluso fratture e lesioni.

Per Lia, uscito dopo un terzo di gara, la caviglia, che gli ha dato problemi già per settimane in stagione, nella giornata di ieri era ancora tumefatta ed oggi inizierà la terapia. I due molto probabilmente non saranno aggregati al gruppo di lavoro. Si tratta di due assenze importanti visto Ortisi ad esempio è il terzo più impiegato in quanto a minuti, oltre 2500 in stagione, ed è stato titolare 26 volte meglio di lui solo Manetta con 29 e Fumagalli con 33.

Lia, nonostante i problemi accusati a fine 2023, da metà novembre fino a tutto gennaio resta tra i dieci più impiegati dell’intera rosa da mister Modica. Più di 1500 minuti in campo, 22 presenze di cui 17 da titolare, vedremo ne in previsione della delicatissima sfida casalinga contro il Monterosi Tuscia di domenica saranno recuperati o se Modica dovrà affidarsi sulle fasce a Salvo e Zona, per quest’ultimo sarebbe la prima da titolare.

