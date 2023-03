Il Messina pareggia col Monterosi, una brutta partita e altra occasione mancata - Tempostretto

Arriva solo un punto dalla trasferta di Viterbo dove al Messina serviva il risultato pieno. Partita brutta e con poche emozioni, Fofana espulso nel primo tempo

VITERBO – Alla fine nello scontro salvezza che vedeva opposte Messina e Monterosi Tuscia allo stadio “Enrico Rocchi” arriva un pareggio che forse andrà bene ai locali, ma certamente non ai biancoscudati. La 31ª giornata di Lega Pro termina 1-1, il Messina comunque evita una sconfitta dopo essere andato in svantaggio nella ripresa, rete di Piroli. Raciti al 64′ ha esaurito i cambi ma dalla panchina pesca Konate e Zuppel che sono protagonisti della rete ospite che evita al tecnico messinese la prima sconfitta esterna della sua stagione.

Sfortunato il Messina che centra anche una traversa con Perez sul risultato di 1-0. Da capire anche il doppio cambio dei due ex Serie A, Kragl e Ragusa, che mister Raciti all’ora di gioco, dopo aver subito la rete, ha fatto uscire dal campo. Ha deluso sicuramente Lamine Fofana che da capitano rimedia un cartellino rosso al 38′ del primo tempo. Non è chiara la dinamica ma se gli son saltati i nervi è grave per quello che dovrebbe essere il condottiero.

Come detto in precedenza serviva vincere per sorpassare il Monterosi Tuscia che ha fatto la sua partita propositiva nei primi minuti. Poi ha pensato a difendersi, tuffarsi in area ospite e perdere tempo dopo il pari. D’altronde con questo risultato difende la posizione in classifica nel girone C, mercoledì al Franco Scoglio di Messina arriva il Pescara di Zdenek Zeman. Il pari odierno ricorda in parte il pari casalingo, 0-0, contro la Fidelis Andria una partita che era da vincere assolutamente e invece il Messina ha finito per pareggiare, per questo secondo scontro diretto fallito.

Primo tempo

Il match inizia con i locali che conducono il gioco e al 9′ hanno la prima occasione dopo un buon break di Costantino che sulla fascia sinistra arriva al tiro, deviato da Trasciani, su cui Fumagalli vola per alzare in calcio d’angolo. Sul tiro dalla bandierina che segue Di Rienzo si ritrova il pallone fuori area, sembra calciare per non rischiare di perderlo ma la sua conclusione diventa pericolosa terminando a poco dal palo. A metà prima frazione ancora occasione per i laziali con una punizione dal limite di Di Paolantonio che si infrange sulla barriera. Il primo tiro in porta dei messinesi arriva al 27′ quando Celesia in realtà sembra provare un cross dalla trequarti campo che termina tra le braccia del portiere Forte.

Si crea poco e i giocatori del Monterosi Tuscia vanno a terra in area di rigore del Messina praticamente ad ogni azione offensiva. Al 38′ fulmine a ciel sereno con un doppio rosso diretto sventolato a Di Paolantonio, per il Monterosi, e Lamine Fofana, il capitano del Messina. I due pare discutessero animatamente davanti all’arbitro e il signor Vergaro di Bari ha mostrato a entrambi il cartellino rosso. Nel finale ancora un’occasione per i locali con Vitali la cui conclusione è sull’esterno della rete, ma dopo un minuto di recupero il punteggio non è cambiato, il numero dei calciatori sul terreno di gioco si.

Secondo tempo

Cambia mister Raciti che fa entrare Fiorani al posto di Marino. Prima occasione per il Monterosi Tuscia che su angolo con Parlati di testa tenta la conclusione che termina larga. Dopo una decina di minuti si rivede il Messina avanti con Perez che scappa in profondità e prova a dialogare con Ragusa che sbaglia il controllo al limite dell’area. Al 57′ conclusione verso la porta degli ospiti con Fiorani che però impegna poco Forte. Nel momento in cui il Messina sembra in partita però la doccia fredda con la rete di Piroli che sfrutta la sponda di Costantino e a tu per tu con Fumagalli lo infila con un preciso diagonale.

All’ora di gioco il Messina è sotto e coach Raciti toglie Kragl e Ragusa per Ibou Balde e Konate. Al 62′ anche la sfortuna contro il Messina quando su lancio di Mallamo Perez al volo calcia e centra la traversa con Forte che nulla avrebbe potuto. Altri due cambi per Raciti che li esaurisce al 64′ buttando nella mischia anche Versienti e Zuppel, proprio quest’ultimo al 68′ trova la rete del pareggio: palo dalla distanza di Konate e sul pallone vagante in mezzo all’area col mancino Zuppel ribadisce in porta. Nel finale si gioca davvero poco, unica azione da segnalare la punizione dal limite dell’area all’85’ di Santoro per i locali che termina fuori. Il Messina non sembra neanche avere troppa benzina e il Monterosi non rischia in avanti, la partita termina sul risultato di parità dopo quattro minuti aggiuntivi di recupero.

Monterosi Tuscia – Acr Messina 1-1

Monterosi Tuscia (3-4-2-1): Forte; Tartaglia (dal 77′ Della Pietra), Giordani, Piroli; Verde (dal 84′ Santoro), Parlati (dal 84′ Burgio), Lipani, Di Renzo (dal 84′ Bittante); Vitali (dal 65′ Tonin), Di Paolantonio; Costantino.

In panchina: Alia, Di Francesco, Tolomello.

Allenatore: Leonardo Menichini.

Acr Messina (4-3-3): Fumagalli; Berto (dal 64′ Versienti), Trasciani, Ferrara, Celesia; Fofana, Marino (dal 46′ Fiorani), Mallamo (dal 64′ Zuppel); Kragl (dal 60′ Konate), Perez, Ragusa (dal 60′ I. Balde).

In panchina: Lewandowski, H. Balde, Iannone, Ortisi, Curiale, Ferrini.

Allenatore: Ezio Raciti.

Marcatori: Piroli 58′ (Mo), Zuppel 68′ (Me).

Ammoniti: Vitali (Mo) 13′, Di Renzo 73′ (Mo), Fiorani 73′ (Me), Konate 79′ (Me), Trasciani 85′ (Me), Giordani 89′ (Mo).

Espulsi: Di Paolantonio (Mo) 38′, Fofana (Me) 38′.

Calci d’angolo: 7-3. Recupero: 1’ + 4’.

Arbitro: Giorgio Vergaro di Bari.

Assistenti: Andrea Barcherini di Terni & Gianluca Scardovi di Imola.

Quarto ufficiale: Michele Criscuolo di Torre Annunziata.