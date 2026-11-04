Davis: “Combatterò per il Messina fino all’ultimo grado di giudizio”

Il presidente della squadra commenta ancora la penalizzazione. "Perché devono pagare calciatori e tifosi? Ho fatto tutto ciò che si doveva fare"
MESSINA – “𝑇𝑢𝑡𝑡𝑜 𝑣𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑎𝑙𝑙𝑎 𝐿𝑒𝑔𝑎. 𝑇𝑢𝑡𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑙𝑎𝑡𝑜 𝑒 𝑎𝑝𝑝𝑟𝑜𝑣𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑐𝑢𝑟𝑎𝑡𝑒𝑙𝑎 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑒. 𝑇𝑢𝑡𝑡𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑠𝑓𝑒𝑟𝑖𝑡𝑜 𝑒 𝑐𝑒𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑎𝑙𝑙𝑎 𝐹𝑒𝑑𝑒𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒. 𝐻𝑜 𝑓𝑎𝑡𝑡𝑜 𝑡𝑢𝑡𝑡𝑜 𝑐𝑖𝑜̀ 𝑐ℎ𝑒 𝑚𝑖 𝑒̀ 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑜 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜, 𝑓𝑖𝑛𝑜 𝑎𝑙𝑙’𝑢𝑙𝑡𝑖𝑚𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑎. 𝐻𝑜 𝑟𝑖𝑠𝑝𝑒𝑡𝑡𝑎𝑡𝑜 𝑜𝑔𝑛𝑖 𝑟𝑒𝑔𝑜𝑙𝑎. 𝐸 𝑜𝑔𝑔𝑖 𝑐𝑖 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑜 𝑖𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑖 𝑐ℎ𝑒 𝑛𝑜𝑛 𝑠𝑜𝑛𝑜 𝑛𝑜𝑠𝑡𝑟𝑖. 𝐶ℎ𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑝𝑎 ℎ𝑎 𝑖𝑙 𝑀𝑒𝑠𝑠𝑖𝑛𝑎? 𝐶ℎ𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑝𝑎 𝑎𝑏𝑏𝑖𝑎𝑚𝑜 𝑛𝑜𝑖? 𝑃𝑒𝑟𝑐ℎ𝑒́ 𝑑𝑒𝑣𝑜𝑛𝑜 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟𝑒 𝑖 𝑛𝑜𝑠𝑡𝑟𝑖 𝑔𝑖𝑜𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖, 𝑐ℎ𝑒 𝑠𝑢𝑑𝑎𝑛𝑜 𝑖𝑛 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜 𝑜𝑔𝑛𝑖 𝑑𝑜𝑚𝑒𝑛𝑖𝑐𝑎? 𝑃𝑒𝑟𝑐ℎ𝑒́ 𝑑𝑒𝑣𝑜𝑛𝑜 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟𝑒 𝑖 𝑛𝑜𝑠𝑡𝑟𝑖 𝑡𝑖𝑓𝑜𝑠𝑖, 𝑐ℎ𝑒 𝑛𝑜𝑛 ℎ𝑎𝑛𝑛𝑜 𝑚𝑎𝑖 𝑠𝑚𝑒𝑠𝑠𝑜 𝑑𝑖 𝑐𝑟𝑒𝑑𝑒𝑟𝑐𝑖? 𝑁𝑜𝑛 𝑙𝑜 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑡𝑡𝑜. 𝑁𝑜𝑛 𝑙𝑜 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑡𝑡𝑒𝑟𝑒𝑚𝑜. 𝐶𝑜𝑚𝑏𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑜̀ 𝑝𝑒𝑟 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑠𝑞𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑡𝑢𝑡𝑡𝑒 𝑙𝑒 𝑚𝑖𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑧𝑒, 𝑖𝑛 𝑜𝑔𝑛𝑖 𝑠𝑒𝑑𝑒 𝑒 𝑓𝑖𝑛𝑜 𝑎𝑙𝑙’𝑢𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑖 𝑔𝑖𝑢𝑑𝑖𝑧𝑖𝑜. 𝐌𝐞𝐬𝐬𝐢𝐧𝐚 𝐧𝐨𝐧 𝐬𝐢 𝐚𝐫𝐫𝐞𝐧𝐝𝐞. 𝐌𝐞𝐬𝐬𝐢𝐧𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐛𝐚𝐭𝐭𝐞. 𝐌𝐞𝐬𝐬𝐢𝐧𝐚 𝐞̀ 𝐮𝐧𝐢𝐭𝐚”. Così in un video il presidente Justin Davis sulla pesantissima penalizzazione di 20 punti inflitta dalla giustizia sportiva. “Una sanzione che il club respinge con fermezza e contro cui darà battaglia con ogni strumento a disposizione”.
“Una battaglia per Messina, non ci pieghiamo”
E aggiunge: “𝑄𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑛𝑜𝑛 𝑒̀ 𝑠𝑜𝑙𝑜 𝑢𝑛𝑎 𝑏𝑎𝑡𝑡𝑎𝑔𝑙𝑖𝑎 𝑑𝑖 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑖𝑜. 𝐸̀ 𝑢𝑛𝑎 𝑏𝑎𝑡𝑡𝑎𝑔𝑙𝑖𝑎 𝑝𝑒𝑟 𝑖𝑙 𝑟𝑖𝑠𝑝𝑒𝑡𝑡𝑜, 𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑔𝑛𝑖𝑡𝑎̀, 𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑎 𝑣𝑒𝑟𝑖𝑡𝑎̀. 𝐸̀ 𝑢𝑛𝑎 𝑏𝑎𝑡𝑡𝑎𝑔𝑙𝑖𝑎 𝑝𝑒𝑟 𝑀𝑒𝑠𝑠𝑖𝑛𝑎. 𝐸 𝑀𝑒𝑠𝑠𝑖𝑛𝑎 𝑛𝑜𝑛 𝑠𝑖 𝑝𝑖𝑒𝑔𝑎 𝑑𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡𝑖 𝑎 𝑛𝑒𝑠𝑠𝑢𝑛𝑜”. Infine, l’appello alla città e a tutta l’Italia del calcio: “𝐶𝑜𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑡𝑒 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑣𝑖𝑑𝑒𝑜 (sulla pagina Fb del Messina, n.d.r.). 𝐹𝑎𝑡𝑒 𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑛𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑣𝑜𝑐𝑒. 𝑇𝑢𝑡𝑡𝑖 𝑑𝑒𝑣𝑜𝑛𝑜 𝑠𝑎𝑝𝑒𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑠𝑎 𝑠𝑡𝑎 𝑠𝑢𝑏𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑖𝑙 𝑀𝑒𝑠𝑠𝑖𝑛𝑎. Forza Messina, sempre”.