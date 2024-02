Il Messina vince una partita folle in inferiorità numerica contro la Virtus Francavilla

Inizio sfavillante poi la rimonta dei pugliesi e l'espulsione di Salvo. Il Messina in inferiorità numerica trova la rete da centrocampo di Frisenna

MESSINA – Inizio da sogno per il Messina nella partita valida come 24ª giornata del girone C, due reti in nemmeno un quarto d’ora segnate da Emmausso e Zunno. Poi caparbi gli ospiti a crearsi le occasioni e sfruttare gli svarioni difensivi dei binacoscudati per tornare in parità. La formazione pugliese poi non ha cercato la vittoria ma negli ultimi 20 minuti, dopo l’espulsione di Salvo (rosso diretto per un colpo a Ingrosso), in superiorità numerica hanno provato a fare qualcosa in più fino alla sentenza con la conclusione da centrocampo di Frisenna che quasi allo scadere fa esplodere tutti i presenti.

Esordio assoluto in maglia biancoscudata per Piana tra i pali e Dumbravanu come centrale difensivo di sinistra, Fumagalli è squalificato e Pacciardi e Polito non sono in perfette condizioni e partono dalla panchina. Sulla fascia sinistra inizialmente spazio a Salvo con Lia che torna a destra. Un’occasione sfruttata contro una rivale diretta per la salvezza seppur in modo parecchio rocambolesca, ora la classifica del girone C vede il Messina a quota 29 punti, in quattordicesima posizione staccando la quindicesima Foggia di tre punti che al momento sarebbe salva anche.

Si tratta del quarto risultato utile consecutivo, 10 punti su 12 disponibili nelle ultime quattro giocate. Unica pecca è che i biancoscudati hanno subito l’ottava espulsione del campionato, praticamente su 24 giornate una volta ogni tre partite il Messina gioca in inferiorità numerica. Ora bisognerà ancora movimentare qualcosa sulle fasce visto che Salvo salterà la trasferta di Avellino.

Primo tempo

Subito pericolosa la Virtus Francavilla che al 2′ affonda con Artistico, il suo mancino incrociato chiama alla prima parata Piana, sicuro nell’occasione. Al 5′ Messina in vantaggio alla prima occasione, cross di Frisenna sul secondo palo rinvia male Biondi, Emmausso controlla e scarica in rete al volo proprio sotto al Curva Sud che esplode. Non arriva la reazione ospite e al 12′ il Messina raddoppia: cross sempre da destra di Frisenna, i centrali del Francanvilla lasciano scorrere il pallone, Biondi perde il duello fisico con Zunno che sporcando la conclusione segna per la seconda volta in pochi minuti a Branduani. Altro pericolo per gli ospiti con la ripartenza di Zunno che imbuca per Plescia, altro buco della difesa pugliese e il centravanti biancoscudato conclude, tiro murato ma accenna alla protesta per un tocco di mano in area.

Al 17′ colpo di testa di EMmausso che costringe alla parata alta Branduani. Risponde la Virtus Francavilla al 19′, scambio nello stretto tra Macca e Artistico con quest’ultimo che a tu per tu con Piana, Dumbravanu è fuori posizione, accorcia le distanze. Ispirato quest’oggi Emmausso che guadagna una punizione dal limite dell’area, prova a calciare in porta Rosafio col mancino la la traiettoria è leggermente alta. Messina che continua ad avere il pallino del gioco in mano e crea ancora pericoli sulla fascia destra dove agiscono bene in sintonia Rosafio e Lia, poco prima sponda di testa di Zunno per Plescia che manca di poco l’appuntamento col pallone.

Pressione alta per la Virtus e Messina che vuole uscire palla al piede, brivido per i biancoscudati al 34′ con Artistico che entra in possesso del pallone in area e tenta la conclusione col destro che si perde di poco larga. Doccia fredda al 39′: Manetta sbaglia uscita e concede a Polidori la possibilità di mettere a centro area per Macca che di testa si ritrova solo e deve solo spingere in porta tutto da rifare per il Messina che dopo un grande avvio si ritrova in parità. Tre minuti di recupero concessi dall’arbitro e il Messina rischia ancora un po’ quando Ingrosso trova spazio a sinistra e costringe Piana a bloccare a terra il tiro cross dell’avversario.

Secondo tempo

Alla ripresa del gioco cambia mister Modica che mette Zona a sinistra e sposta Salvo a destra facendo uscire Lia. Subito pericoloso Salvo da quella parte che su un pallone filtrante di Rosafio prova la conclusione invece del cross con Branduani che deve salvarsi in angolo. Replica poco dopo la Virtus Francavilla con la conclusione da fuori di Biondi, fuori ma l’arbitro vede deviazione, sul calcio d’angolo che segue uscita coraggiosa di Piana. Girandola di cambi intorno all’ora di gioco, mister Occhiuzzi opera i primi due suoi, il Messina perde Emmausso per un problema fisico che viene sostituito da Ragusa, ma a fare il trequartista va Zunno.

Il Messina torna a farsi vedere in avanti con una punizione laterale calciata da Rosafio in area, Dumbravanu svetta di testa ma non inquadra la porta al 62′. Messina che continua a fare la partita e spinge alla ricerca del terzo gol, al 68′. Al 70′ cambia la partita del Messina, Salvo bisticcia con Ingrosso e poi lo colpisce con un calcetto e viene espulso. Subito cambi sulla panchina locale con Rosafio e Plescia che lasciano il posto a Scafetta e Giunta e Messina che si schiera con un 3-4-2 per questi minuti finali. Occasione per i pugliesi al 84′ su sviluppi di calcio d’angolo con la conclusione di Polidori che termina larga.

Nel finale disattenzione clamorosa della retroguardia pugliese, il portiere esce ma rinvia male e Frisenna da centrocampo non ci pensa due volte e tira in porta centrandola e facendo esplodere tutto lo stadio all’87’. Nell’occasione il capitano ospite Monteagudo aveva provato a deviare la sfera con le mani e viene espulso. Nel secondo dei sei minuti di recupero concessi Ragusa potrebbe colpire in contropiede ma a tu per tu con Branduani viene respinto, un minuto dopo altra occasione in area con Frisenna che stavolta viene respinto dal super intervento di Branduani. Assalto finale della Virtus Francavilla ma il Messina riparte e chiude in avanti vicino alla bandierina.

Acr Messina – Virtus Francavilla 3-2

Acr Messina (4-2-3-1): Piana; Salvo, Manetta, Dumbravanu, Lia (dal 46′ Zona); Frisenna, Franco; Rosafio (dal 75′ Scafetta), Emmausso (dal 58′ Ragusa), Zunno (dal 83′ Luciani); Plescia (dal 75′ Giunta).

In panchina: Di Bella, Crisafulli, Pacciardi, Civilleri, Firenze, Cavallo, Jacopo Fumagalli.

Allenatore: Giacomo Modica.

Virtus Francavilla (3-5-2): Branduani; Dutu, Molnar, Monteagudo; Biondi (dal 58′ Carella), Macca, Risolo (dal 58′ Laaribi), Di Marco, Ingrosso; Polidori (dal 86′ Contini), Artistico.

In panchina: Carretta, Lucatelli, De Marino, Gasbarro, Neglia, Agostinelli, Nicoli, Vapore, Cardoselli, Garofalo.

Allenatore: Roberto Occhiuzzi.

Marcatori: Emmausso 5′ (M), Zunno 12′ (M), Artistico 19′ (V), Macca 39′ (V), Frisenna 87′ (M).

Ammoniti: Artistico 17′ (V) Risolo 22′ (V), Emmausso 45+2′ (M), Monteagudo 51′ (V), Dutu 62′ (V), Molnar 67′ (V), Macca 67′ (V), Ragusa 95′ (M).

Epsulsi: Salvo (M) al 70′ dopo un contatto proibito, Monteagudo (V) al 88′ prova a deviare la palla di Frisenna con le mani.

Calci d’angolo: 6-3. Recupero: 3’ + 6′.

Arbitro: Gianluca Grasso di Ariano Irpino.

Assistenti: Simone Biffi di Treviglio & Giorgio Ravera di Lodi.

Quarto ufficiale: Antonio Pio Pascuccio di Ariano Irpino.